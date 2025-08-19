Marian, bărbatul acuzat că o hărțuiește pe Andra Măruță, face declarații halucinante: ”Am ambele puteri. Să vă dau viață sau să vă duc în iad”

Marian, bărbatul pe care Andra și Cătălin Măruță, l-au acuzat că îi terorizează a făcut declarații șocante în mediul online. Bărbatul i-a avertizat să se „retragă”, referindu-se, cel mai probabil, la plângerea pe care cei doi au depus-o la Poliție. Mai mult decât atât, acesta a susținut că artista a fost în pericol, iar el a salvat-o cu ajutorul rugăciunilor.

În data de 15 august, Andra și Cătălin Măruță au depus o plângere la Poliție împotriva unui bărbat pe care cei doi îl acuză că îi terorizează, potrivit Mediafax. Hărțuitorul, în vârstă de 56 de ani, i-ar fi amenințat pe artistă și pe șoferul acesteia pe o stradă din apropierea casei familiei. Mai mult decât atât, i-a trimis insistent cântăreței ”declarații de dragoste” pe rețelele sociale. În urma plângerii, oamenii legii au decis să emită un ordin provizoriu de protecție împotriva hărțuitorului V.M. și i-au deschis dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

Ce declarații a făcut bărbatul acuzat că o hărțuiește pe Andra

Andra a trecut prin clipe de coșmar din cauza unui bărbat, trecut de prima tinerețe, care a dezvoltat o obsesie pentru ea, iar situația a escaladat până la punctul în care soții Măruță au cerut sprijinul Poliției.

La scurt timp după ce întreaga poveste a devenit publică, Marian, bărbatul acuzat, a făcut o serie de filmulețe pe TikTok în care vorbește despre această situație. Acesta a susținut că Andra a fost în pericol de mai multe ori, iar el a salvat-o cu ajutorul rugăciunilor.

„În noaptea de 13/14 februarie 2025, Dumnezeu mi-a arătat în vis, m-am rugat și Dumnezeu a salvat-o pe Andra. Pe 18 august 2025, când Andra a cântat pe litoral, am simțit că ceva nu este în regulă, m-am rugat și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, și a făcut dreptate. Andra a scăpat cu viață datorită rugăciunilor mele”, au fost câteva dintre comentariile bărbatului.

Bărbatul a mai declarat că a vorbit cu tatăl Andrei la telefon pentru a-l anunța că el este îngerul păzitor al artistei. Mai mult decât atât, acesta ar fi mers la Câmpia Turzii pentru a le duce părinților cântăreței un buchet de flori pentru ea. De asemenea, Marian le-a transmis o „avertizare” soților Măruță prin care, cel mai probabil, încearcă să îi convingă să își retragă plângerea la Poliție.

„Vreau să mă ascultați bine și să nu o luați ca pe o amenințare, doar o avertizare, înștiințare pentru cei care faceți rău. Să vă retrageți, să vă opriți din a face rău. Cum v-am spus, în 2022, în august, Maica Domnului mi-a arătat apă și foc și s-au întâmplat atâtea nenorociri. Pe lângă asta, eu, citând visul meu, am înțeles și altceva. Maica Domului mi-a dat două puteri – apa care înseamnă viață și focul care înseamnă iad. Deci, am ambele puteri, să vă dau viață sau să vă duc în iad, depinde de voi. Dumnezeu este mare și mi-a dat puteri”, a mai spus bărbatul.

