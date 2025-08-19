Mesajul transmis de Cătălin și Andra Măruță, după ce au cerut ordin de protecție împotriva unui hărțuitor: ”Unele lucruri pot ajunge prea departe”

Andra și Cătălin Măruță au reacționat după ce a devenit publică informația conform căreia cei doi au cerut instituirea unui ordin de protecție. Artista a trecut prin clipe de coșmar din cauza unui bărbat, trecut de prima tinerețe, care a dezvoltat o obsesie pentru ea. Acesta i-a trimis insistent cântăreței ”declarații de dragoste” pe rețelele sociale, iar situația a escaladat până la punctul în care soții Măruță au cerut sprijinul Poliției.

În data de 15 august, Andra și Cătălin Măruță au depus o plângere la Poliție împotriva unui bărbat pe care cei doi îl acuză că îi terorizează, potrivit Mediafax. Hărțuitorul (V.M. în vârstă de 56 de ani) i-ar fi amenințat pe artistă și pe șoferul acesteia (S.N.G.) pe o stradă din apropierea casei familiei. În urma plângerii, oamenii legii au decis să emită un ordin provizoriu de protecție împotriva hărțuitorului V.M. și i-au deschis dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

Ce mesaj au transmis Andra și Cătălin Măruță

În urma informațiilor apărute public, Andra și Cătălin Măruță au transmis un mesaj comun pentru a oferi detalii despre situația neplăcută în care se află. Cei doi au explicat că familia lor se bucură de sprijinul oamenilor, însă unii dintre ei întrec limita.

Artista și prezentatorul TV au recunoscut că entuziasmul bărbatului s-a transformat în obsesie, iar lucrurile au mers mult prea departe. Din acest motiv, au fost nevoiți să ia măsuri astfel încât să se simtă în siguranță.

„Dragii noștri, ne bucurăm mult de aprecierea și dragostea pe care o primim ca familie. Contează enorm să simțim sprijinul oamenilor și bucuria cu care ne înconjoară. Știm cât de mult iubiți muzica Andrei și suntem recunoscători pentru fiecare om care o ascultă, o aplaudă și o sprijină cu respect și emoție. Andra urcă pe scenă pentru voi, dar când coboară de acolo, ea este soție și mamă, iar, pentru noi, familia rămâne cel mai important lucru. Din păcate, uneori entuziasmul unor persoane trece dincolo de limite și se transformă într-o obsesie. Atunci suntem nevoiți să luăm măsuri pentru liniștea și siguranța noastră și a copiilor noștri. Unele lucruri pot ajunge prea departe și nu este în regulă. Ne dorim ca totul să rămână în echilibru și în normalitate, pentru că doar așa relația dintre artiști și public rămâne frumoasă, curată și plină de respect reciproc. Vă mulțumim!”, au transmis Andra și Cătălin Măruță, într-un mesaj comun, pe Facebook.

