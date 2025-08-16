Cum arată casa de vacanță a lui Cătălin Măruță de la Marbella? Întâlnire surpriză în Spania: ”Mi-a adus o bucurie aparte”

Cătălin Măruță și Andra au intrat în vacanță. Cuplul s-a refugiat la vila lor din Marbella, Spania, acolo unde merg de fiecare dată când au timp liber. De data aceasta, concediul a fost cu totul și cu totul special. Alături de ei au fost și nașii copiilor lor, fostul patron de la CFR Cluj și partenera sa. Prezentatorul de la Pro TV a fost copleșit de emoții și a transmis un mesaj emoționant.

În aceste zile, familia Măruță se află în vacanță în Spania, într-una dintre destinațiile lor preferate: Marbella. Alături de ei se află și nașii copiilor lor, cuplul Antonela Pătruț și milionarul Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj. Andra și Cătălin Măruță au o strânsă relație de prietenie cu Arpad Paszkany. Pe vremea când afaceristul era căsătorit cu Anne Feher, acesta i-a botezat pe copiii celebrului cuplu (Eva și David Măruță), iar de atunci au rămas în relații cât se poate de bune.

Cătălin Măruță și Andra, vacanță de vis alături de nașii lor

Deșii fostul patron de la CFR Cluj s-a despărțit de soția sa, Petronela, actuala lui parteneră, a reușit să se integreze în familia finilor. Andra și iubita nașului au o relație apropiată și atunci când au ocazia petrec timp împreună. Așa s-a întâmplat și vara aceasta, când cele două familii și-au luat zborul spre Marbella, la casa de vacanță a familiei Măruță – vezi AICI imagini cu vila prezentatorului de la ProTV.

În semn de recunoștință pentru prietenia ce îi leagă de peste 20 de ani, Cătălin Măruță a transmis un mesaj sincer și complex despre legătura strânsă dintre familia lui și fostul patron de la CFR Cluj. Într-o postare pe o rețea de socializare, prezentatorul TV a încărcat câteva fotografii sugestive din vacanța lor.

”Printre toate lucrurile frumoase din vacanța asta alături de familie, unul mi-a adus o bucurie aparte. O prietenie care ține de aproape 20 de ani și care continuă la fel de frumos. Arpi e genul de om pe care îl simți ca pe un frate, mereu pozitiv, mereu optimist. Am stat împreună, am ieșit la masă, am povestit mult și ne-am bucurat de fiecare moment. Prieteniile adevărate sunt printre cele mai mari daruri ale vieții, iar eu mă simt norocos să am astfel de oameni lângă mine. Arpi, îți mulțumesc pentru omul care ești și pentru felul tău de a fi”, a fost mesajul lui Cătălin Măruță de pe o rețea de socializare.

