Cum au fost surprinse Andra Măruță și Antonela Pătruț. Artista a ”trădat-o” pe fosta soție a lui Arpad Paszkany, iar imaginile vorbesc de la sine

Deși nu mai formează un cuplu cu Anne Feher, Arpad Paszkany n-a uitat de prietenia strânsă pe care o are cu Andra și Cătălin Măruță. Cei doi foști soți sunt nașii lui David și ai Evei Măruță, iar asta înseamnă că fostul patron de la CFR Cluj are o relație foarte apropiată cu părinții celor doi copii. Nu mai este niciun secret faptul că omul de afaceri se iubește cu foc și patimă cu Antonela Pătruț, fosta ispită de la Insula Iubirii. Chiar dacă nașul și nașa și-au spus adio, asta nu înseamnă că miliardarul clujean a rupt legătura cu finii săi. În peisaj și-a făcut apariția Anto, care are o relație apropiată cu „fina” Andra. Imaginile vorbesc de la sine!

Arpad Paszkany și Anne Feher și-au spus adio, în mare secret, la sfârșitul lui 2023. Au pus punct poveștii de iubire și fiecare și-a văzut de drum. Ce-i drept, pe poteca miliardarului clujean și-a făcut apariția o fostă ispită de la Insula Iubirii. Antonela Pătruț i-a sucit mințile fostului patron de la CFR Cluj, iar relația lor amoroasă a avansat repejor. Acum, influencerița are gânduri de măritiș!

Cei doi se iubesc cu mult patos și se pare că sunt de nedespărțit. Spunem asta pentru că adesea omul de afaceri și aleasa inimii sale se bucură de vacanțe de lux peste hotare, petrecând timp prețios ca doi porumbei. Cadourile scumpe, de mii de euro, nu lipsesc din garderoba blondinei. Aceasta este răsfățată la maximum de către jumătatea ei și duce o viață plină de opulență. Fără griji și fără….stres, ca la 28 de ani! Nu putem spune fără bani, căci afaceristul îi întoarce cu lopata. Iubita tinerică nu duce lipsă de atenție și nici de cadouri scumpe.

CITEȘTE ȘI: ARPAD PASZKANY ŞI-A DUS ISPITA ÎN VACANŢĂ ÎNTR-O DESTINAŢIE DE LUX! ANTONELA PĂTRUŢ A UITAT DE INSULA IUBIRII

Andra și Antonela Pătruț, prietene la cataramă

De data aceasta, cei doi amorezi și-au luat zborul spre Marbella, o locație de fițe, pentru oamenii care stau bine la capitolul finanțe. Ce-i drept, acolo își petrec mare parte din timp. Le-a devenit a doua casă, precum Malta, țara unde ar fi făcut cunoștință unul cu celălalt, așa cum se cuvine.

În Marbella, și-au dat întâlnire cu Andra și Cătălin Măruță. Chiar dacă nașii de botez ai lui David și ai Evei Măruță și-au spus adio, asta nu înseamnă că părinții celor doi copii nu se înțeleg bine cu noua iubită a afaceristului. Ba din contră!

Fina Andra s-a apropiat de partenera nașului, iar relația lor pare destul de apropiată. Ori cel puțin asta reiese din imaginile surprinse de Cătălin Măruță și postate pe contul Andrei. Antonela n-a ezitat să nu reposteze videoclipul cu ea și celebra artistă, pe Instagram. Gurile rele ar spune că gestul ei ar fi, de fapt, o săgeată usturătoare la adresa fostei lui Arpad.

CITEȘTE ȘI: ANTONELA PĂTRUȚ, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE RELAȚIA CU ARPAD PASZKANY! CUM A CUCERIT-O MILIARDARUL ROMÂN: ”ESTE UN BĂRBAT FOARTE…”

Se știe deja faptul că Andra și Anne Feher au fost apropiate, pentru că femeia este și nașa celor doi copii ai cântăreței și ai lui Măruță. Doar că, asta n-a împiedicat-o pe fina Andra să se bucure de o ieșire în Marbella alături de Arpad și de Antonela. Ba chiar, tânăra de 28 de ani și-a invitat urmăritorii din mediul online să asculte noua piesă a artistei, semn că se înțeleg de minune.

Andra și Anne Feher au rupt lanțul prieteniei?

Arpad Paszkany (52 de ani) a divorțat în secret de soția lui, Anne, cu 20 de ani mai tânără. Cei doi au stat împreună timp de 7 ani, însă la un moment dat lucrurile au început să scârțâie în relația lor. Fosta lui soție a fost dansatoare în trupa Andrei, apoi a devenit nașa celor doi copii ai vedetei de la Pro TV. Pentru ea, Arpad s-a mutat în Ungaria. Au împreună doi copii, însă fostul patron de la CFR Cluj mai are doi urmași din prima căsătorie.

Anne și Andra au fost prietene bune, dinainte ca cea dintâi să devină părinte spiritual pentru David și Eva. Nu se știe clar dacă cele două mai păstrează vreo legătură strânsă, însă cert este că artista și soțul ei se înțeleg minunat și cu noua parteneră de viață a nașului Arpad.