Farsa pe care i-a făcut-o Cătălin Măruță fiicei sale. Eva a tras o sperietură de zile mari: ”A urlat de s-a auzit prin telefon”

Familia Măruță este o prezență foarte des întâlnită și iubită din mediul online. Atât Cătălin Măruță, Andra cât și cei doi copii ai lor, David și Eva, postează filmulețe din viața lor de zi cu zi pe conturile de socializare. Reacția ei a fost savuroasă! Recent, prezentatorul TV i-a făcut o farsă mezinei familiei. Află în articol!

Postările pe care Cătălin Măruță le împărtășește în mediul online cu Eva și David ajung mereu la inimile internauților. În majoritatea, mezina familiei fie îi amuză pe fani, fie îi uimește cu inteligența ei.

Cătălin Măruță i-a făcut o farsă Evei

Recent, Măruță a postat o filmare în care se afla în mașină alături de David, după ce o păcălise pe Eva că va merge singură la școală. În timp ce micuța mergea cu ghiozdanul în spate, tatăl ei a claxonat-o și a reușit să o sperie.

„Am zis să schimbăm rolurile. De data asta am speriat-o pe Eva! Că tot vrea ea mereu să facă prankuri (farse).”, a scris Cătălin Măruță în descrierea postării.

După ce s-a speriat de-a binelea, Eva s-a urcat rapid în mașină, mai ales că în spate se afla un alt participant la trafic care aștepta să se deplaseze.

Cătălin Măruță: Ea nu știe că noi o filmăm. După ce o claxonează: Eva: Du-te de aici că m-ai speriat! Cătălin Măruță: Păi, ce faci? Nu mai mergi pe jos? Eva: M-ai speriat! Cătălin Măruță: Ah, păi nu voiai să mergi pe jos? Frumoaso, te iubesc! Eva: Și eu.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au fost foarte amuzați de scena cu Eva.

„A urlat de s-a auzit prin telefon. Sărăcuța fată, ai speriat-o. M-am uitat de 20 de ori la video, am râs cu lacrimi, vă ador.”, au fost doar unele dintre comentarii.

Rămâne de văzut cum va continua seria de prank-uri din familia Măruță, pentru că prezentatorul TV pare că a pornit un ”război” cu cea mică.

CITEȘTE ȘI:

Cătălin Măruță a răspuns la întrebarea care stătea pe buzele tuturor românilor: „Salariul tău se apropie de cel al Andreei Esca?”

Andra Măruță, sperietură de zile mari! Un coleg de la Românii au Talent i-a pus gând rău și a scos o reacție savuroasă