Te topești! Ce i-a făcut Eva lui Cătălin Măruță, după ce a găsit un cățel: „Te rog”

Eva Măruță este deja o prezență binecunoscută în online, care a reușit să își facă mulți fani încă de la o vârstă foarte fragedă prin felul său de a fi și prin conversațiile comice pe care le are cu părinții ei. Recent, Cătălin Măruță a surprins un moment care a topit inimile fanilor. Ce a făcut Eva când a găsit un câine maidanez? Află în rândurile de mai jos!

Postările cu Eva pe care Cătălin Măruță le împărtășește în mediul online ajung mereu la inimile internauților. Micuța fie îi amuză pe fani, fie îi uimește cu inteligența ei sau le topește inimile, la fel cum a reușit în cea mai recentă postare a prezentatorului.

Ce a făcut Eva, după ce a găsit un cățel

Cătălin Măruță a filmat-o pe Eva în timp ce ținea un cățel în brațe. Din filmare reiese faptul că micuța a găsit acel cățel și s-a atașat imediat de el, așa că a luat decizia: îl va lua acasă! Doritoare să își facă un nou prieten blănos, Eva l-a implorat pe tatăl ei să îl adopte pe micuț, chiar dacă familia Măruță mai are un cățel, pe Kiki. Eva consideră că un singur patruped nu este de ajuns și își dorește să își mărească familia.

Alături de postarea care a topit inimile fanilor, Cătălin Măruță a atașat descrierea:

„Unele prietenii se nasc într-o clipă”

Momentan nu este clar dacă familia Măruță s-a decis să îl adopte pe micuț, iar fanii așteaptă nerăbdători să fie ținuți la curent în legătură cu continuarea acestei noi prietenii care s-a născut între Eva și cățel.

