Andra Măruță, sperietură de zile mari! Un coleg de la Românii au Talent i-a pus gând rău și a scos o reacție savuroasă

Românii au Talent se pregătește pentru sezonul 16. Preselecțiile pentru noul sezon au început încă din luna septembrie, iar numeroși concurenți s-au prezentat în fața juraților. La filmări atmosfera a fost una degajată, însă Andra Măruță a avut parte de o sperietură de zile mari. Unul dintre colegi i-a pus gând rău și a scos o reacție savuroasă de la soția lui Cătălin Măruță.

În curând, telespectatorii vor putea urmări pe micile ecrane sezonul 16 al show-ului Românii au Talent. Filmările au început de ceva timp și nu mai este mult până când emisiunea va intra în grila de programe. În acest an, o nouă schimbare a avut loc la masa juraților, iar Dragoș Bucur a fost înlocuit cu actrița Carmen Tănase.

Andra Măruță, sperietură de zile mari

Așa cum spuneam, preselecțiile pentru sezonul 16 Românii au Talent au început. Și în acest an numeroși concurenți talentați s-au prezentat pe scena show-ului, iar pe contul de TikTok al emisiunii au fost publicate mai multe clipuri de la filmări. Fanii au putut să vadă atmosfera, dar și un moment extrem de amuzant.

Ei bine, se pare că Pavel Bartoș i-a pus gând rău colegei Andra și a pus la cale un plan pentru a o face pe aceasta să sară de pe scaun. Mai exact, prezentatorul s-a furișat în spatele juratei și a speriat-o.

Andra a fost luată complet prin surprindere și a tras o sperietură de zile mari. Toată lumea s-a amuzat copios pe seama cântăreței, iar momentul a stârnit hohote de râs.

Românii au Talent sezonul 16, schimbare la masa juriului

În curând un nou sezon Românii au Talent o să apară pe micile ecrane. Însă, în acest sezon are loc o schimbare la masa juriului. După trei sezoane consecutive, Dragoș Bucur s-a retras din proiect. Acesta și-a motiva decizia prin faptul că își dorește să ia o pauză de la televiziune.

„Acum trei ani am intrat în echipa Românii au Talent. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta Românii au Talent merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema”, a transmis Dragoș Bucur.

Locul lui Dragoș Bucur a fost luat în noul sezon de Carmen Tănase. Actrița s-a arătat entuziasmată de noua sa postură. Astfel, juriul sezonului 16 va fi format din Andra, Mihai Bobonete, Andi Moisescu și Carmen Tănase.

„Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin juriu până acum, pentru că uitându-mă la ei am învățat foarte mult, învăț și voi învăța până la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16 pentru că da, Românii au talent”, au fost declarațiile actriței în calitate de jurat la Românii au Talent”, a spus Carmen Tănase.

Foto: Captură TikTok