Legătura dintre Andi Moisescu și Andra și noul jurat de la ”Românii au talent”, Carmen Tănase: ”Poți să crezi așa ceva?”

Toamna se numără noutățile de pe micul ecran, iar Pro TV a găsit o altă formulă pentru masa juriului de la “Românii au talent”. După retragerea lui Dragoș Bucur din proiect, scaunul a fost ocupat rapid de Carmen Tănase. Actrița a mărturisit că își dorea de mult timp acest statut, așa că abia așteaptă să înceapă filmările. Colegul ei de pupitru, Andi Moisescu, a dat din casă, pentru CANCAN.RO, despre provocarea lansată de Andra, iarna trecută, și la care el și Carmen Tănase au fost prezenți, descoperindu-și multe puncte în comun în zecile de ore petrecute împreună.

Dacă la un juriu dintr-o emisiune TV, un aspect important este chimia dintre componenți, acest lucru s-a testat deja pentru 3 dintre cei 4 jurați. Și asta pentru că Andra și-a dorit să îi aibă alături de ea, în turneul din iarna trecută, pe Carmen Tănase și Andi Moisescu.

Andi Moisescu: „Amândoi am cântat în turneul de colinde al Andrei”

Juratul de la „Românii au talent” a povestit despre acest trio formidabil, pe care îl vom regăsi și la “Românii au talent” după cooptarea lui Carmen Tănase în echipă. De altfel, actrița nu este străină de trust, având în palmares multe seriale cu care a rupt audiența, pe vremuri, la Acasă TV. De asemenea, ea a participat în emisiunile importante ale postului ca invitat special.

“O prezență nouă: Carmen. Mă bucur foarte tare că ajunge pe lângă noi. Ca să vezi cum se aliniază planetele! Am avut o iarnă în care ne-am întâlnit destul de des, pentru că, în mod absolut surprinzător, amândoi, deși nu intră în obiectul principal de activitate, am cântat în același turneu, dacă poți să crezi așa ceva, în turneul de colinde al Andrei”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Andi Moisescu. De altfel, prezentatorul TV a uimit pe toată lumea cu schimbarea din viața personală, vestea divorțului de Olivia Steer, după 22 de ani de mariaj, fiind anunțată în exclusivitate de CANCAN.RO. În ultima vreme, juratul de la Românii au talent s-a rezumat la declarații despre copii, evitând discret și elegant expunerea unui aspect deloc plăcut al vieții.

Andi Moisescu: „Am petrecut foarte mult timp împreună și asta o să ne folosească foarte tare”

Pasionat de muzică, Andi s-a bucurat de invitația Andrei și a avut ocazia să petreacă timp de calitate și în compania celebrei actrițe Carmen Tănase. “Drept pentru care am cutreierat țara împreună. Am mers împreună în autocar, am zburat împreună, am petrecut foarte mult timp împreună și asta o să ne folosească foarte tare, pentru că, da, Carmen e o prezență adorabilă. Nu degeaba o iubesc telespectatorii, nu degeaba e atât de iubită și ăsta este și motivul pentru care a câștigat locul ăsta la masa jurului, pentru că, da, este un reper în categoria ei și cam astea sunt principalele criterii prin care cineva ajunge, la un moment dat, la masa juriului la „Românii au Talent”, a mai adăugat, pentru CANCAN.RO, Andi Moisescu.

Așa că timpul petrecut în turneul Andrei i-a apropiat pe cei trei, care, din toamna asta, au devenit colegi la Pro TV. La acea vreme, actrița nu a vorbit despre dorința ei, care, iată, s-a concretizat între timp.

“Nu știam și nici nu mi-a zis nimic. Uite, vezi, noi am început să plecăm prin țară în decembrie. Am vorbit vrute și nevrute, de toate, dar nu mi-aduc aminte dacă în discuțiile noastre am abordat subiectul ăsta “Românii au talent” și prin prisma faptului că noi abia terminaserăm preselecțiile, ne relaxaserăm. Aveam o altă miză care, oricum, însemna o emoție teribilă pentru mine și pentru ea, pentru că noi, nefiind de meserie (n.r cântăreți), pentru noi e ceva absolut nou. E ca și când, habar n-avem să înotăm. Ne-a învățat cineva primele taine și ne aruncă în bazin. Cam așa a fost”, ne-a povestit el.

Andi Moisescu: „Atunci când îți dorești cu tărie ceva, până la urmă se întâmplă”

Dacă Andi a militat pentru aducerea lui Mihai Bobonete în formatul “Românii au talent”, considerând că este un reper în categoria lui, respectiv în zona de stand-up comedy, în cazul lui Carmen Tănase a fost doar o chestiune de omul potrivit la momentul și locul potrivit. “Deci nu știam, dar mă bucur foarte tare că și-a dorit, pentru că poate de asta a și ajuns aici. Experiența mea de viață spune că atunci când îți dorești cu tărie ceva, până la urmă se întâmplă. E doar o chestiune de timp, dar mai devreme sau mai târziu se întâmplă”, a conchis Andi Moisescu.

În toamna asta, Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Carmen Tănase încep filmările pentru sezonul 16 Românii au talent. Mai exact în luna octombrie se va da startul pentru audițiile, preselecții, emisiunea urmând să intre pe post abia anul viitor.

Foto: CANCAN.RO/PRO TV

CITEȘTE ȘI: După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am fost neastâmpărat!” Planul de toamnă al vedetei PRO TV și implicarea băieților

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.