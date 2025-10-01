Andra Măruță, la un pas să leșine pe scenă! I s-a făcut rău după dieta draconică impusă de medici: ”Eram pe tratament”

Ultimele apariții ale Andrei au uimit fanii cu o siluetă aproape perfectă, dar adevărul din spatele acestei transformări ascunde o luptă serioasă pentru sănătate. Vedeta s-a confruntat cu tensiune ridicată, care i-a pus viața în pericol și a dus la un episod îngrijorător chiar pe scenă, în timpul unui concert. Slăbirea ei spectaculoasă, de aproximativ 10 kilograme, nu a fost doar o dorință estetică, ci mai degrabă o necesitate medicală.

În ultimele luni, Andra a început să slăbească considerabil, iar fanii au fost curioși să afle ce ce dietă-minune a urmat, astfel încât a ”topit” atât de repede 10 kilograme. Artista a tot evitat să ofere detalii, menționând, de cele mai multe ori, că a încercat o variantă cât mai sănătoasă.

Iată că, în cele din urmă, a recunoscut că în spatele acestui proces de transformare se află de fapt o problemă serioasă de sănătate care a obligat-o practic să slăbească.

Medicii au sfătuit-o pe Andra să slăbească

Invitată la podcastul ”Gând la Gând cu Teo Trandafir”, episod care urmează să fie difuzat în această seară, începând cu ora 19, ea a fost întrebată dacă are, într-adevăr, probleme cu tensiunea.

”Ei, am avut un episod, dar acum pentru că am slăbit, căci de asta mi-am dorit să slăbesc, mi-a scăzut. Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul. La un moment dat am avut la un concert tensiune destul de mare…”, a mărturisit artista.

Care recunoaște, de asemenea, că s-a apucat și de sport, iar tot sprijinul ei în acest proces a fost mereu soțul, care nu a lăsat-o să cedeze ispitelor culinare mai ales, oferindu-i motivație.

“Fac pilates de ceva vreme. Am dat 9-10 kg jos și acum stagnez, dar e bine. Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pofticioasă și el îmi spunea, când simțeam, să nu cedez, că e păcat. Am reușit…de ce să pun la loc. Am nevoie de oameni de genul ăsta lângă mine, căci altfel nu știu dacă reușesc”, a declarat Andra în podcastul lui Teo.

Acolo unde a mai povestit și ce echilibru frumos a găsit în viața de familie, odată cu această transformare.

“După ce ducem copiii la școală, merg cu Cătălin în pădure, ne bem cafeaua împreună. Facem un pic de mișcare, ca să mai scadă tensiunea”, a mărturisit Andra.

