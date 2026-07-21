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Premieră absolută la Insula iubirii. Instrumentul pregătit de Antena 1 pentru concurenții din acest an

De: Anca Chihaie 21/07/2026 | 07:33
Premieră absolută la Insula iubirii. Instrumentul pregătit de Antena 1 pentru concurenții din acest an
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Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii promite să fie unul diferit față de toate edițiile de până acum. Deși telespectatorii vor avea de așteptat până în toamnă pentru debutul noilor episoade, imaginile lansate în trailerul oficial au stârnit deja numeroase reacții în mediul online. Printre cele mai comentate momente se numără apariția detectorului de minciuni, un element introdus în premieră în cadrul formatului din România și care ar putea avea un rol decisiv în parcursul concurenților.

Dacă în sezoanele precedente adevărul ieșea la iveală prin imagini, confruntări și ceremoniile focului, de această dată producătorii par hotărâți să ridice miza și mai mult. Testul poligraf este prezentat încă din primele secvențe ale trailerului și sugerează că participanții vor fi puși în fața unor întrebări incomode, ale căror răspunsuri vor fi verificate cu ajutorul detectorului de minciuni.

Premieră absolută la Insula iubirii

Introducerea unui astfel de instrument reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din istoria emisiunii și lasă de înțeles că sezonul aniversar va pune accent pe sinceritate și pe confruntarea directă cu adevărul. Pentru cuplurile care acceptă provocarea, rezultatele testului ar putea influența relațiile și deciziile luate pe parcursul competiției.

Primele imagini publicate de Antena 1 au confirmat și alte surprize pregătite pentru noul sezon. Printre acestea se numără revenirea unor personaje care au rămas în memoria fanilor și care au contribuit la succesul edițiilor anterioare. Este vorba despre Marcel, cunoscut publicului drept „Maluma de România”, dar și despre Jaguarul, una dintre cele mai apreciate ispite din istoria show-ului.

De această dată, Marcel nu mai revine în rolul de ispită, ci va intra în competiție ca participant, schimbare care a atras imediat atenția celor care urmăresc emisiunea. Și Jaguarul revine în noul sezon, iar trailerul sugerează că între acesta și Marcel există o tensiune evidentă încă de la prima întâlnire.

În ultimii ani, Insula Iubirii a devenit unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România, fiecare sezon generând discuții intense pe rețelele sociale și audiențe importante. Formatul este cunoscut pentru situațiile-limită în care sunt puse cuplurile, iar noul element introdus în sezonul aniversar ar putea schimba radical dinamica emisiunii.

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