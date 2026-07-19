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Insula Iubirii revine în forță! Primele imagini din sezonul 10 au fost făcute publice

De: Emanuela Cristescu 19/07/2026 | 11:32
Insula Iubirii revine în forță! Primele imagini din sezonul 10 au fost făcute publice
Insula Iubirii revine în forță! Primele imagini din sezonul 10 au fost făcute publice
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Antena 1 a publicat primele imagini din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, iar ceea ce urmează promite să ridice miza mai mult ca niciodată. Cinci cupluri își vor pune iubirea la încercare, ispitele sunt pregătite să intre în joc fără menajamente, iar producătorii au pregătit schimbări care pot răsturna complet povestea fiecărui concurent.

Dacă până acum concurenții aveau de înfruntat doar tentațiile și imaginile de la ceremoniile focului, anul acesta apare un element complet nou. Pentru prima dată în istoria emisiunii va fi folosit testul poligraf, iar răspunsurile sincere ar putea provoca adevărate explozii în cupluri.

Sezonul 10 Insula Iubirii vine cu o mutare fără precedent

Ca și cum asta nu era suficient, două nume cunoscute revin în show. Marcel și George Jaguarul, foștii ispiti care au făcut valuri în edițiile precedente, sunt gata să intre din nou în acțiune și să dea peste cap liniștea concurenților. De data aceasta, Marcel vine alături de soția sa, în calitate de concurent.

După săptămâni întregi petrecute în Thailanda, prezentatorul emisiunii, Radu Vâlcan, a povestit despre experiența din spatele camerelor și despre oamenii care au făcut posibil sezonul aniversar.

„După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aia pe care doar acasă o simți. Au fost zile grele, frumoase, obositoare și pline de emoții. Dar, mai ales, au fost zile în care am avut lângă mine o echipă incredibilă.

Le mulțumesc colegilor mei! Fără ei, nimic din ce am făcut acolo nu ar fi fost posibil. Energia, răbdarea, glumele, nervii, nopțile nedormite… toate ne-au adus aici”, a spus Radu Vâlcan.

Cinci cupluri, zeci de ispite și un singur adevăr

Noul sezon promite exact ingredientele care au făcut din „Insula Iubirii” un fenomen TV: lacrimi, gelozie, tentații, declarații neașteptate și decizii care pot schimba vieți peste noapte. Numai că, de această dată, producătorii anunță și surprize care vor schimba regulile jocului, iar concurenții nu vor mai putea ascunde atât de ușor ceea ce simt cu adevărat.

Primele imagini sugerează încă din trailer că emoțiile vor atinge cote maxime, iar unele cupluri vor fi împinse la limită încă din primele ediții.

Radu Vâlcan a confirmat că sezonul aniversar va fi diferit de tot ce au văzut telespectatorii până acum și le-a transmis un mesaj celor care i-au bombardat cu întrebări în ultimele luni.

„Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând!

Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, a declarat Radu Vâlcan.

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