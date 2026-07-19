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Avertisment pentru șofer. Ce trebuie să faci dacă vezi o cârpă albă la o mașină oprită

De: Elisa Tîrgovățu 19/07/2026 | 19:57
Avertisment pentru șofer. Ce trebuie să faci dacă vezi o cârpă albă la o mașină oprită
Avertisment pentru șofer. Ce trebuie să faci dacă vezi o cârpă albă la o mașină oprită / Sursa foto: Pexels
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Un detaliu aparent neînsemnat, pe lângă care mulți șoferi ar putea trece fără să îi acorde atenție, a ajuns să provoace numeroase discuții. O bucată de material albă prinsă de geamul unei mașini sau agățată de oglinda laterală a ridicat semne de întrebare în rândul participanților la trafic. În continuare, explicăm ce mesaj poate transmite acest semn și de ce a atras atenția.

În ultima perioadă, pe internet au apărut tot mai multe conversații despre mesajul pe care l-ar putea transmite o cârpă albă prinsă de geamul unui autoturism. Acest gest aparent simplu a atras atenția multor șoferi, care au încercat să afle ce semnificație poate avea în trafic.

Chiar dacă nu reprezintă un indicator recunoscut de legislația rutieră, pentru unii participanți la trafic acest gest poate fi perceput ca o modalitate prin care un conducător auto încearcă să transmită că se află într-o situație aparte. În anumite cazuri, o astfel de bucată de material este asociată cu ideea că șoferul are nevoie de atenție sau ajutor, inclusiv în cazul unei posibile probleme apărute pe drum.

O cârpă atârnată la geamul unei mașini indică o urgență

O fotografie publicată recent în mediul online a atras atenția internauților și a generat numeroase comentarii. Persoana care a distribuit imaginea i-a întrebat pe cei care o urmăresc dacă știu ce mesaj ar putea transmite o cârpă albă lăsată la geamul unui autoturism.

În secțiunea de comentarii, mai mulți utilizatori au sugerat că un astfel de semn ar putea fi asociat cu o solicitare de ajutor, mai ales în situațiile în care cineva din mașină se confruntă cu o problemă medicală sau o altă urgență.

Cu toate acestea, gestul nu este prevăzut în legislația rutieră și nu reprezintă un semnal oficial recunoscut de autorități. Interpretarea sa depinde de împrejurări, de zona în care apare și de intenția persoanei care a ales să îl folosească.

Sursa foto: Pexels

Asocierea acestui simbol cu o posibilă situație de criză pornește mai degrabă de la ideea că un șofer sau un pasager ar putea încerca să transmită un mesaj rapid atunci când nu are la îndemână alte modalități de a cere sprijin.

În unele împrejurări, conducătorii auto pot recurge la metode neoficiale pentru a le transmite celorlalți participanți la trafic că se confruntă cu o situație dificilă. O bucată de material albă afișată la mașină poate reprezenta un astfel de semnal improvizat, însă sensul acestuia nu este stabilit printr-o regulă generală și poate varia în funcție de context.

Ce trebuie să faci dacă observi o astfel de situație

Atunci când observi un autoturism oprit într-un loc neobișnuit sau remarci un conducător auto care pare să se afle într-o situație dificilă, este important să evaluezi cu atenție împrejurările și să nu te expui unor riscuri.

Dacă apar indicii privind o posibilă urgență medicală, este recomandat să fie apelat numărul 112 pentru intervenția autorităților competente. O cârpă albă nu este un semnal prevăzut de regulamentele rutiere și nu poate înlocui mijloacele oficiale de avertizare, însă, în anumite contexte, poate sugera că cineva încearcă să atragă atenția asupra unei probleme.

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