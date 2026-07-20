EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ultimele mutări încercate de Dinamo după înfrângerea de la Ploiești

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo: discutăm despre cine pleacă și cine vine.

Vorbim despre ce nu vi s-a spus despre înfrângerea de la Ploiești: revine rubrica cu stele, vedem câte “garsoniere” dăm azi.

Dezvăluim nemulțumirile lui Nuno Campos: ce l-a deranjat până acum la Dinamo pe antrenorul portughez

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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