A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile

Programul Rabla 2026 dă startul înscrierilor. Cei care doresc să primească un voucher pentru o mașină nouă, în schimbul celei vechi se pot înscrie de luni, 20 iulie, începând cu ora 10:00. Aceștia trebuie să îndeplinească câteva condiții obligatorii.

Programul Rabla este unul dintre cele mai așteptate în această perioadă. Începând de luni, 20 iulie, românii care vor să primească un voucher considerabil pentru o nouă mașină se pot înscrie. Anul acesta se acordă 300 de milioane de lei pentru acest program, iar pentru fiecare categorie de autovehicule este acordat un ecotichet cu o valoare diferită, bugetul fiind împărțit pe trei categorii. Șoferii care se înscriu trebuie să îndeplinească câteva condiții clare.

A început programul Rabla 2026

Bugetul acordat de 300 de milioane de lei este împărțit astfel: pentru mașinile cu motor termic este alocat un buget de 165 de milioane de lei, 120 de milioane de lei sunt pentru mașinile electrice sau plug-in hybrid cu hidrogen, dar și 10 milioane de lei pentru motociclete. Voucherele pentru acest program se oferă în funcție de autoturism.

De exemplu, pentru mașinile electrice se oferă 18.500 de lei, pentru cele plug-in hybrid 15.000 de lei, iar dacă vorbim despre cele simple hibride oficialii pun la dispoziție 12.000 de lei. Românii care au mașini cu motor termic vor primi vouchere în valoare de 10.000 de lei. În aceeași categorie de vouchere intră și motocicletele. Un aspect important de menționat este că ecotichetele au aceeași valoare ca anul trecut.

Care sunt condițiile pe care șoferii trebuie să le îndeplinească

Persoanele interesate trebuie să prezinte actul de identitate, dar și două certificate fiscale care să ateste că nu au datorii la bugetul local sau la cel de stat. De asemenea, sunt acceptate doar mașinile care sunt noi, care nu au mai fost înmatriculate și care au o valoare de 70.000 de euro cu TVA. În acest program nu sunt acceptate mașinile diesel, pentru că Rabla este special realizat pentru vehiculele cu emisii reduse. Totodată, anul acesta nu se aplică regula conform căreia autoturismele trebuie să fie înmatriculate în Uniunea Europeană, însă este posibil ca de anul viitor să intre în vigoare.

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