Ai cumpărat o casă sau o mașină? Când poate ANAF să-ți verifice banii

Cumpărarea unei case sau a unei mașini nu atrage, prin ea însăși, un control din partea ANAF. Autoritățile fiscale pot însă analiza situația unei persoane atunci când apar diferențe considerabile între bunurile achiziționate și nivelul veniturilor declarate oficial.

În astfel de cazuri, Fiscul poate iniția o verificare a situației fiscale personale pentru a determina dacă averea acumulată este susținută de surse de venit justificate și dacă obligațiile fiscale au fost respectate. Acest tip de control este prevăzut în legislația fiscală și urmărește identificarea eventualelor discrepanțe între veniturile raportate și patrimoniul unei persoane.

În ce situații poate interveni ANAF pentru verificări fiscale

Declanșarea unei verificări nu are loc automat după achiziționarea unor bunuri de valoare. Înainte de a lua o astfel de măsură, ANAF efectuează o evaluare bazată pe analiza de risc, prin care corelează datele disponibile despre veniturile declarate cu informațiile referitoare la averea, cheltuielile și operațiunile financiare ale unei persoane.

Atunci când apar diferențe importante între nivelul veniturilor declarate și valoarea patrimoniului deținut, contribuabilul poate intra în procedura de verificare a situației fiscale personale. Conform prevederilor Codului de procedură fiscală, o diferență este considerată relevantă dacă depășește 10% din veniturile declarate și are o valoare de minimum 50.000 de lei.

Prin urmare, simplul fapt că o persoană cumpără un autoturism sau o locuință nu reprezintă un motiv suficient pentru un control. Atenția inspectorilor este îndreptată către situațiile în care bunurile și cheltuielile efectuate nu par să fie susținute de sursele de venit cunoscute și declarate.

Documentele pe care le poate cere ANAF

În situația în care ANAF demarează o verificare a situației fiscale personale, contribuabilul poate fi chemat să ofere explicații privind sursa banilor utilizați pentru anumite achiziții. Pentru a demonstra proveniența sumelor, inspectorii fiscali pot solicita documente care să confirme modul în care au fost obținute fondurile.

Printre actele care pot fi prezentate se numără contracte de vânzare-cumpărare, extrase de cont, contracte de credit, documente privind donații sau moșteniri, precum și alte înscrisuri care pot dovedi existența unor surse legale de finanțare.

O locuință sau un autoturism poate fi achiziționat din economii strânse în timp, printr-un împrumut bancar, în urma unei donații, a unei moșteniri sau din alte venituri obținute legal. Ceea ce contează în cadrul unei verificări este ca persoana să poată demonstra, prin documente, de unde provin banii folosiți pentru aceste cumpărături.

Procedura de verificare fiscală nu poate fi începută fără ca persoana vizată să fie anunțată în prealabil. ANAF are obligația de a transmite un aviz de verificare cu minimum 15 zile înainte de data stabilită pentru demararea controlului, document în care sunt precizate perioada analizată, actele necesare și drepturile pe care le are contribuabilul pe parcursul procedurii.

În anumite situații, persoana verificată poate fi solicitată să depună o declarație referitoare la patrimoniul și veniturile sale, pentru ca inspectorii să poată analiza mai clar situația financiară.

Pe durata verificării, contribuabilul are posibilitatea de a furniza documente, explicații și alte informații relevante. De asemenea, acesta poate cere o amânare a începerii procedurii, o singură dată, dacă există motive justificate care împiedică desfășurarea controlului la data stabilită.

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