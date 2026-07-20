Incident straniu în timpul unei nunți. Biserica în care era oficiată ceremonia a fost lovită de fulger

Un incident șocant a avut loc în timpul unei nunți. Mirii au trecut prin momente de panică, după ce biserica în care avea loc ceremonia a fost lovită de un fulger. Aceștia au împărtășit totul în mediul online.

Totul s-a petrecut în Tampere, un oraș în sud-vestul Finlandei. Cei doi se pregăteau să se bucure de ceremonia religioasă, însă s-a transformat într-un moment de panică. Bărbatul a povestit în mediul online cum în timpul slujbei lăcașul a fost lovit de un fulger, iar pentru câteva clipe nu a mai fost lumină. Nunta a continuat, iar acesta consideră că a fost un semn.

Incident straniu în timpul unei nunți din Finlanda

Mirele a transmis pe rețelele de socializare că fulgerul a lovit crucea din vârful bisericii. În plus, el a explicat prin intermediul mesajului publicat că totul a fost un semn că așa va fi și căsnicia lor: chiar dacă există certuri vor trece peste și vor continua cu lumină, încredere și iubire.

Fulgerul a lovit crucea din vârful Bisericii Ortodoxe din Tampere chiar în mijlocul ceremoniei noastre de cununie. Coincidență? Un semn? Poate că nu vom afla niciodată. Dar un lucru îl știm cu siguranță: Prin fiecare furtună, prin fiecare întuneric și prin fiecare întorsătură neașteptată a vieții, ne alegem unul pe celălalt. Din nou și din nou. Lumina s-a stins, însă ceremonia noastră a continuat până la capăt. Și așa vom face și noi. Acum, înaintea lui Dumnezeu și a Bisericii noastre, suntem soț și soție. Pentru totdeauna ai mei. Pentru totdeauna a mea. Pentru totdeauna ai noștri. O zi a nunții pe care ne-o vom aminti pentru tot restul vieții, a scris mirele pe Instagram.

Deși bărbatul a considerat fulgerul un semn, există alte superstiții de care foarte mulți miri țin cont. Una dintre ele se referă la faptul că ziua de marți nu este una potrivită pentru a face nuntă, la fel și în cazul lunii mai. De asemenea, se spune că nu este bine să mergi pe un drum sinuos până la biserică, pentru că asta ar atrage ghinioane în căsnicie. Mireasa trebuie să poarte ceva vechi, ceva albastru și ceva împrumutat pentru noroc.

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