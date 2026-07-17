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Cristina Ciobănașu, veste îngrijorătoare după vizita la medic. Actrița este predispusă la infarct

De: Andreea Stăncescu 17/07/2026 | 15:30
Cristina Ciobănașu, veste îngrijorătoare după vizita la medic. Actrița este predispusă la infarct
Cum se simte Cristina Ciobănașu / Sursa foto: Instagram
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Cristina Ciobănașu, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a vorbit deschis despre rezultatele unui test genetic care i-a oferit informații importante despre starea sa de sănătate. Decizia de a face investigațiile a venit după o discuție cu mama sa despre afecțiunile de care au suferit bunicii, cele două dorind să afle dacă au moștenit anumite riscuri și ce măsuri pot lua pentru a le preveni.

În urma analizelor, atât Cristina Ciobănașu, cât și mama ei au aflat că prezintă o predispoziție genetică ridicată pentru infarct miocardic acut. Actrița a explicat că acest rezultat nu înseamnă că vor suferi cu siguranță un infarct, ci doar că riscul este mai mare decât în cazul altor persoane.

Infarctul miocardic acut reprezintă una dintre cele mai grave urgențe medicale. Acesta apare atunci când circulația sângelui către o parte a inimii este blocată, cel mai frecvent din cauza unui cheag de sânge. În lipsa oxigenului, mușchiul inimii poate fi afectat, motiv pentru care prevenția și monitorizarea factorilor de risc sunt extrem de importante.

„Cum am aflat că am o predispoziție accentuată de infarct miocardic acut? Vă povesteam că, în urma unei conversații cu mama legată de afecțiunile de care au suferit bunicii mei, am decis să ne facem amândouă testarea genetică, să aflăm în ce măsură le putem moșteni problemele de sănătate și cam ce e de făcut (…) Noi am descoperit că amândouă avem o predispoziție accentuată la infarct miocardic acut. Asta nu înseamnă că sigur vom face, ci există acest risc, pe care îl putem micșora prin schimbări în stilul de viață“, a spus Cristina Ciobănașu, pe rețelele sociale.

Sursa foto: Social media

Ce schimbări trebuie să facă Cristina Ciobănașu în viața sa

După aflarea rezultatelor, Cristina Ciobănașu a decis să facă mai multe schimbări în rutina zilnică. Actrița a mărturisit că obișnuia să consume aproximativ patru cafele pe zi, însă intenționează să reducă acest număr la două. În plus, și-a propus ca activitatea fizică să devină o parte constantă a programului său, nu doar o opțiune ocazională.

„În ceea ce mă privește, va trebui să fac un efort să reduc cele patru cafele pe zi la două, iar mișcarea să nu mai fie facultativă“, a mai explicat actrița.

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