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Petiție pentru redeschiderea Plajei Gostinu. A fost închisă în urmă cu un an

De: Denisa Crăciun 15/07/2026 | 17:49
Petiție pentru redeschiderea Plajei Gostinu. A fost închisă în urmă cu un an
Plaja Gostinu/ sursa foto: social media
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Plaja Gostinu din Giurgiu a fost închisă în urmă cu un an. Pentru comunitate a fost un moment dificil, pentru că era un simbol al județului. Oamenii au lansat o petiție în mediul online, prin care cer redeschiderea plajei de pe malul Dunării.

Plaja Gostinu este una dintre cele mai cunoscute zone de agrement de pe malul Dunării. În urmă cu un an, oficialii au luat decizia de a restricționa accesul, după ce două persoane au fost luate de curenți. Iubitorii locului caută soluții pentru redeschidere, așadar au lansat în mediul online o petiție prin care cer autorităților să facă ceva în acest sens.

Petiție pentru redeschiderea Plajei Gostinu

Inițiatorii petiției spun că Plaja Gostinu este un simbol și că reprezintă una dintre cele mai apreciate destinații de agrement din sudul României. În fiecare an, mii de turiști ajung aici în sezon estival. De asemenea, comunitatea susține prin intermediul petiției că rezolvarea situației ar fi amenajarea plajei, astfel încât să fie folosită în siguranță. Totodată, documentul se adresează Prefecturii Județului Giurgiu, Consiliului Județean Giurgiu, Primăriei din Gostinu și Administrației Naționale „Apele Române”

Înțelegem că restricțiile impuse au avut la bază preocupări legate de siguranța oamenilor și respectăm necesitatea prevenirii accidentelor. Cu toate acestea, credem că soluția nu este închiderea pe termen nedeterminat a plajei, ci amenajarea și autorizarea ei astfel încât să poată fi folosită în siguranță, arată petiția.

În plus, oamenii cer ajutorul autorităților și spun că sunt responsabili pentru: „amenajarea și autorizarea oficială a Plajei Gostinu; delimitarea și balizarea zonelor sigure pentru îmbăiere; instalarea panourilor de avertizare; asigurarea serviciilor de salvamar și prim ajutor în sezonul estival; prezentarea unui calendar public privind măsurile necesare pentru redeschiderea plajei”.

De ce este închisă plaja

În urmă cu un an a avut loc o tragedie. Din acest motiv, autoritățile au decis să închidă accesul complet la Plaja Gostinu. În luna iunie a anului 2025, o femeie în vârstă de 21 de ani și soțul ei, în vârstă de 27 de ani, au intrat în apă și au fost luați de curenți. La fața locului s-au deplasat echipaje speciale, însă au fost găsiți decedați și nu au mai putut fi salvați.

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