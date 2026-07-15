Și-a dat demisia de la bancă și a ajuns să câștige 2000 de euro pe săptămână. Cu ce se ocupă acest tânăr

Tot mai mulți tineri aleg să lase în urmă locurile de muncă stabile din țările natale pentru a încerca o viață nouă peste hotare, în speranța unor oportunități profesionale mai bune. Printre ei se numără și un italian în vârstă de 26 de ani, care a decis să renunțe la cariera începută într-o bancă și să se mute în Australia. Alegerea i-a schimbat complet parcursul profesional, iar astăzi spune că are un loc de muncă mai bine plătit decât cel din Italia.

La doar 26 de ani, un italian a luat o decizie care i-a schimbat complet viața. A renunțat la un post stabil într-o bancă din Italia și s-a mutat în Australia, unde lucrează în industria minieră, unul dintre cele mai bine plătite domenii din această țară. Astăzi, tânărul încasează aproximativ 2.130 de euro pe săptămână și susține că diferențele dintre piața muncii din Australia și cea din Italia sunt considerabile.

Italianul câștigă mii de euro lunar

Povestea lui Tait West a devenit cunoscută pe rețelele de socializare, unde este urmărit de peste 100.000 de persoane. Prin videoclipurile publicate, acesta le arată urmăritorilor cum arată viața și munca într-o exploatare minieră australiană și oferă informații celor care iau în calcul o astfel de schimbare.

Înainte de plecare, Tait lucra de aproximativ un an într-o instituție bancară din Italia, unde urma un program de pregătire în domeniul administrării averilor. Inițial și-ar fi dorit să se stabilească în Statele Unite, însă procedurile complicate pentru obținerea vizei l-au determinat să se orienteze spre Australia, la recomandarea unei rude care locuia deja acolo.

Odată ajuns în Perth, unul dintre cele mai importante centre miniere ale țării, a analizat mai multe oferte de muncă și a decis să accepte un post în industria minieră.

La început a avut sarcini simple, precum curățenia și pregătirea cafelei pentru angajați, beneficiind în același timp de cazare și mese gratuite. În timp, a fost promovat și lucrează acum ca ajutor de mecanic, participând la întreținerea utilajelor utilizate pentru exploatarea aurului și a minereului de fier.

„La început aveam trei oferte de muncă: part-time într-o bancă, în construcții și ca barman. Apoi a apărut oportunitatea de a lucra în mine. M-am documentat și am decis să încerc. După două săptămâni am semnat primul contract”, a povestit tânărul.

Programul său presupune două săptămâni consecutive de muncă, urmate de o săptămână liberă. Chiar dacă turele sunt de 12 ore, spune că timpul efectiv de lucru este mai redus. În paralel, și-a lansat o agenție online prin care îi sprijină pe italienii interesați să se mute și să își găsească un loc de muncă în Australia.

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