Acasă » Știri » Și-a dat demisia de la bancă și a ajuns să câștige 2000 de euro pe săptămână. Cu ce se ocupă acest tânăr

Și-a dat demisia de la bancă și a ajuns să câștige 2000 de euro pe săptămână. Cu ce se ocupă acest tânăr

De: Andreea Stăncescu 15/07/2026 | 18:42
Și-a dat demisia de la bancă și a ajuns să câștige 2000 de euro pe săptămână. Cu ce se ocupă acest tânăr
Italianul câștigă mii de dolari lunar / Sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tot mai mulți tineri aleg să lase în urmă locurile de muncă stabile din țările natale pentru a încerca o viață nouă peste hotare, în speranța unor oportunități profesionale mai bune. Printre ei se numără și un italian în vârstă de 26 de ani, care a decis să renunțe la cariera începută într-o bancă și să se mute în Australia. Alegerea i-a schimbat complet parcursul profesional, iar astăzi spune că are un loc de muncă mai bine plătit decât cel din Italia. 

La doar 26 de ani, un italian a luat o decizie care i-a schimbat complet viața. A renunțat la un post stabil într-o bancă din Italia și s-a mutat în Australia, unde lucrează în industria minieră, unul dintre cele mai bine plătite domenii din această țară. Astăzi, tânărul încasează aproximativ 2.130 de euro pe săptămână și susține că diferențele dintre piața muncii din Australia și cea din Italia sunt considerabile.

Sursa foto: Tiktok

Italianul câștigă mii de euro lunar

Povestea lui Tait West a devenit cunoscută pe rețelele de socializare, unde este urmărit de peste 100.000 de persoane. Prin videoclipurile publicate, acesta le arată urmăritorilor cum arată viața și munca într-o exploatare minieră australiană și oferă informații celor care iau în calcul o astfel de schimbare.

Înainte de plecare, Tait lucra de aproximativ un an într-o instituție bancară din Italia, unde urma un program de pregătire în domeniul administrării averilor. Inițial și-ar fi dorit să se stabilească în Statele Unite, însă procedurile complicate pentru obținerea vizei l-au determinat să se orienteze spre Australia, la recomandarea unei rude care locuia deja acolo.

Odată ajuns în Perth, unul dintre cele mai importante centre miniere ale țării, a analizat mai multe oferte de muncă și a decis să accepte un post în industria minieră.

La început a avut sarcini simple, precum curățenia și pregătirea cafelei pentru angajați, beneficiind în același timp de cazare și mese gratuite. În timp, a fost promovat și lucrează acum ca ajutor de mecanic, participând la întreținerea utilajelor utilizate pentru exploatarea aurului și a minereului de fier.

„La început aveam trei oferte de muncă: part-time într-o bancă, în construcții și ca barman. Apoi a apărut oportunitatea de a lucra în mine. M-am documentat și am decis să încerc. După două săptămâni am semnat primul contract”, a povestit tânărul.

Programul său presupune două săptămâni consecutive de muncă, urmate de o săptămână liberă. Chiar dacă turele sunt de 12 ore, spune că timpul efectiv de lucru este mai redus. În paralel, și-a lansat o agenție online prin care îi sprijină pe italienii interesați să se mute și să își găsească un loc de muncă în Australia.

CITEȘTE ȘI: Ce a găsit o turistă în camera de hotel din Santorini. A plătit doar 40 de euro pentru o noapte de cazare

Emmanuel Macron, pus în dificultate de soția lui Erdogan. Momentul care a devenit viral

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce voia să facă Doru de la Constanța pe 30 august 2026. Manelistul s-a stins din viață fără să-și îndeplinească dorința
Știri
Ce voia să facă Doru de la Constanța pe 30 august 2026. Manelistul s-a stins din viață fără…
Doliu în lumea culturală! A murit Nicolae Cristache
Știri
Doliu în lumea culturală! A murit Nicolae Cristache
CNA sancționează iAMsport după derapajul lui Radu Banciu. Ce a spus
Mediafax
CNA sancționează iAMsport după derapajul lui Radu Banciu. Ce a spus
Vladimir Ionaș dezvăluie cum a ajuns să fie propunere de ministru în cabinetul Tomac: „Ne-am văzut la Vila Lac / Am crezut că Guvernul va trece”
Gandul.ro
Vladimir Ionaș dezvăluie cum a ajuns să fie propunere de ministru în cabinetul...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Ironie cumplită a sorții: doi soți au murit încercând să scape de incendiu, dar vila lor a rămas neatinsă de flăcările din Spania
Adevarul
Ironie cumplită a sorții: doi soți au murit încercând să scape de incendiu,...
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
Digi24
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
Click.ro
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei...
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian
Digi 24
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Digi24
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor.ro
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Vladimir Ionaș dezvăluie cum a ajuns să fie propunere de ministru în cabinetul Tomac: „Ne-am văzut la Vila Lac / Am crezut că Guvernul va trece”
Gandul.ro
Vladimir Ionaș dezvăluie cum a ajuns să fie propunere de ministru în cabinetul Tomac: „Ne-am...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce voia să facă Doru de la Constanța pe 30 august 2026. Manelistul s-a stins din viață fără să-și ...
Ce voia să facă Doru de la Constanța pe 30 august 2026. Manelistul s-a stins din viață fără să-și îndeplinească dorința
Doliu în lumea culturală! A murit Nicolae Cristache
Doliu în lumea culturală! A murit Nicolae Cristache
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați mortal în propria lor casă! Criminalii sunt de ...
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați mortal în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Mara Bănică, schimbare radicală! Ce anunț a făcut jurnalista: ”Gata! Ne despărțim”
Mara Bănică, schimbare radicală! Ce anunț a făcut jurnalista: ”Gata! Ne despărțim”
Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. La ce oră se joacă și unde poate fi văzut online
Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. La ce oră se joacă și unde poate fi văzut online
Marius Tucă Show începe joi, 16 iulie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Mitran
Marius Tucă Show începe joi, 16 iulie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Mitran
Vezi toate știrile