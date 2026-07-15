Ce voia să facă Doru de la Constanța pe 30 august 2026. Manelistul s-a stins din viață fără să-și îndeplinească dorința

Moartea fulgerătoare a artistului Doru de la Constanța a îndurerat întreaga comunitate de lăutari din țară. Manelistul s-a stins din viață la doar 44 de ani, pe un pat de la Spitalul Militar din Constanța, după ce i s-a făcut rău la o petrecere.

Doru de la Constanța s-a stins din viață luni, 13 iulie, după ce i s-a făcut rău la o petrecere. Bărbatul a ajuns de urgență la Spitalul Militar din Constanța, însă medicii nu au mai putut face nimci pentru viața acestuia. Moartea artistului a căzut ca un trasnet în comunitatea maneliștilor, în special pentru cei care l-au cunoscut și apreciat pentru cariera sa.

Ultimele imagini cu Doru de la Constanța

Potrivit informațiilor din spațiul public, Doru de la Constanța ar fi suferit de o afecțiune a pancreasului, aceasta fiind una dintre ipotezele luate în calcul în legătură cu decesul său. În ciuda problemelor de sănătate cu care s-ar fi confruntat, artistul era activ din punct de vedere profesional și continua să participe la concerte și evenimente private.

Recent, în spațiul public au început să circule mai multe imagini în care Doru de la Constanța apare vorbind despre viitoarele evenimente la care urma să participe în luna august.

„Vă salut cu deosebit respect. Sunt al vostru Doru de la Constanța. Vreau să vă informez că pe data de 30 august 2026, anul curent, voi fi prezent la cea mai frumoasă nuntă din Brăila. (…) Vă așteptăm la cea mai frumoasă nuntă. Vă pupăm cu drag”, este mesajul transmis de artist în videoclip.

Tzancă Uraganu, devastat după moartea colegului său

Tzancă Uraganu a transmis un mesaj sfâșietor după moartea lui Doru de la Constanța. Manelistul a făcut dezvăluiri despre relația pe care o avea cu regretatul artist și despre problemele de sănătate care, spune el, i-ar fi grăbit sfârșitul.

„Eram prieteni buni, pe unde ne vedeam ne salutam, ne luam în brațe, îmi pare rău pentru el, Dumnezeu să îl odihnească și Dumnezeu să îi dea putere familiei. Nici nu se poate discuta. Un băiat tânăr, plin de viață, am înțeles că ar fi avut niște probleme de sănătate și am auzit din surse sigure, de la prieteni comuni care stăteau cu el. Ar fi avut probleme de sănătate, nu prea și-a ținut el tratamentul cum a trebuit (…) Nu a murit de la prostii, că băiatul era cuminte. Avea probleme de sănătate și nu le-a tratat, ferească Dumnezeu pe toată lumea (…) Dumnezeu să îl odihnească”, a fost mesajul lui Tzancă Uraganu.

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Tzancă Uraganu’, devastat după moartea lui Doru de la Constanța: ”Eram prieteni buni”