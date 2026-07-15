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Mara Bănică, schimbare radicală! Ce anunț a făcut jurnalista: ”Gata! Ne despărțim”

De: Maria Roșca 15/07/2026 | 18:43
Mara Bănica/ sursă foto: social media
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Se poate spune că ultimii ani din viața Marei Bănică au fost într-o continuă schimbare și transformare. După ce la începutul anului a efectuat un lifting facial, acum s-a decis că este cazul să renunțe la părul lung. S-a lăsat pe mâinile celebrului Capet, iar rezultatul a surprins-o chiar și pe ea.

Fără doar și poate, una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani – la nivel estetic – a fost liftingul facial pe care l-a efectuat la începutul anului 2026. După o perioadă delicată din punct de vedere emoțional, jurnalista și-a bucurat sufletul cu o interevenție estetică.

La câteva luni de la procedură, Mara Bănică a continuat seria transformărilor, luând decizia radicală de a renunța la părul lung. Pentru noua tunsoare, jurnalista și-a pus toată încredere în mâinile celebrului Marian Capet, hairstystul vedetelor.

„Gata! Ne despărțim! Eu și părul meu lung am decis să mergem pe drumuri diferite. O să merg la cel mai plin de umor hairstylist pe care îl cunosc. Azi, la 14:00. Ce o ieși, vedeți mai târziu. Culoarea rămâne (sper). Că încă nu mă vopsesc! Stay tunned, așadar!”, a fost mesajul Marei Bănică.

Mara Bănică a renunțat la părul lung

După câteva ore pline de suspans în salon, Mara Bănică s-a ales cu un look natural și elegant. Deși jurnalista și-a dorit o schimbare radicală – vopsit și tuns, Marian Capet nici nu a vrut să audă de așa ceva. Schimbul savuros de replici în contradictoriu dintre cei doi au făcut deliciul urmăritorilor de pe social media.

Capet: S-a întâmplat schimbarea la față, ITP aici la Mara.

Mara Bănică: La astea mai vechi de 12 ani se face ITP-ul o dată pe an.

Capet: Deci tu trebuie să vii anual acum. Uite cât volum ai. Țiplă ești!

Mara Bănic: Mă vopsesc?

Capet: Exclus! Ai o culoare superbă și nu ai fire albe, lucru pe care ni-l dorim cu toții. Gata, ți-am luat moțu!”, a fost discuția dintre cei doi.

Coafura ideală direct din culisele vedetelor: Marian Capet, hairstylistul vedetelor, îți oferă cele mai simple și elegante trucuri!

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