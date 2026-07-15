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Doliu în lumea culturală! A murit Nicolae Cristache

De: Alina Drăgan 15/07/2026 | 19:00
Doliu în lumea culturală! A murit Nicolae Cristache
A murit scriitorul Nicolae Cristache / Foto: Social media
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Este doliu în lumea culturală! Scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 86 de ani, în urma unei lungi suferințe. În ultimii ani de viață, acesta s-a confruntat cu mai multe afecțiuni medicale, care i-au adus în cele din urmă sfârșitul.

Scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache a murit în această dimineață, 15 iulie, la vârsta de 86 de ani. Născut la 5 noiembrie 1939, la Brăila, Nicolae Cristache a fost membru al Uniunii Scriitorilor și una dintre vocile cunoscute ale presei românești din ultimele decenii.

A murit scriitorul Nicolae Cristache

Nicolae Cristache lasă în urmă o moștenire bogată. Acesta a avut o carieră îndelungată în presă și literatură. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România și fost secretar general de redacție la revista Flacăra înainte de 1989.

De asemenea, după schimbarea regimului, Nicolae Cristache a ocupat funcții de conducere la publicațiile Curierul Românesc, Expres, Zig-Zag, Viitorul Românesc, Ora și Ochiul Soacrei. Mai mult, acesta a fost și editorialist sau colaborator al unor ziare și reviste cunoscute precum Curierul Românesc, Expres, Ora, Ziua, Jurnalul Național, Evenimentul zilei, Cotidianul și Sentința.

De asemenea, experiența sa jurnalistică s-a regăsit și în numeroasele romane și volume de publicistică inspirate din realitățile politice și sociale ale României. Nicolae Cristache a contribuit la formarea opiniei publice prin activitatea sa de conducător de publicații, editorialist și scriitor și a lăsat în urmă o operă literară și jurnalistică remarcabilă.

În ultimii ani din viață, Nicolae Cristache s-a retras din viața publică la locuința sa din Cornu, județul Prahova, unde a trăit alături de jurnalista Talida Covaci, soția sa. Aici s-a dedicat documentării și scrisului în fiecare zi.

Potrivit soției scriitorului, acesta suferea de mai multe afecțiuni medicale, iar starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat în ultimii ani.

„Pentru mine a fost Uriașul Mic. Pentru ceilalți, Boss, sau Nicolae Cristache. 5 noiembrie 1939, Brăila – 15 iulie 2026, Cornu, Prahova”, a transmis Talida Covaci, în mediul online.

 

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