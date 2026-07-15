Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați mortal în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit

Sfârșit tragic pentru o cunoscută influenceriță. Gabriela, în vârstă de 28 de ani, și iubitul ei au fost uciși cu sânge rece. Cei doi au fost împușcați chiar în propria casă. Imediat după ce au comis crima, suspecții au fugit de la locul faptei. Autoritățile fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei. Anchetatorii cred că dubla crimă ar fi putut fi motivată de o răzbunare.

Creatoarea de conținut de pe TikTok, Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, a fost ucisă la vârsta de doar 28 de ani. Cunoscută în mediul online drept Gabriela Sanarrusia, tânăra a fost împușcată în propria casă, din Costa Rica.

Influencerița Claudia și iubitul ei, împușcați mortal

Tragedia a avut loc în urmă cu doar câteva zile. Potrivit autorităților din Costa Rica, Gabriela Sanarrusia și iubitul ei, Jose Isaac Agüero, dormeau în casa lor din La Cruz, când mai mulți atacatori înarmați au pătruns în locuință și au tras focuri de armă.

Cei doi au fost împușcați mortal, iar echipele de salvare ce au ajuns ulterior la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ei. După ce au comis oribila crimă, suspecții au fugit de la locul faptei și ulterior ar fi incendiat un vehicul alb.

În acest caz a fost deschisă o amplă anchetă, iar oamenii legii cred că dubla crimă ar fi putut fi motivată de o răzbunare. Totuși, pentru moment, investigațiile sunt în desfășurare și nu a fost confirmat încă un motiv oficial.

Gabriela Sanarrusia era cunoscută în mediul online, unde avea o mulțime de urmăritori. Aceasta posta adesea clipuri în care își documenta viața de zi cu zi, pasiunea pentru modă și călătorii, dar și rutinele de înfrumusețare.

Ultima postare din mediul online a Gabrielei Sanarrusia a fost făcută cu doar o zi înainte ca aceasta să fie ucisă. Atunci, influencerița a postat un clip din 2020 alături de fiica sa, la care a adăugat descrierea: „Când ai crescut atât de mult, bebelușul meu?”.

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