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Mădălin a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 25 de ani

De: Alina Drăgan 15/07/2026 | 19:13
Mădălin a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 25 de ani
Sfârșit tragic pentru Mădălin /Foto: Social media
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Sfârșit tragic pentru Mădălin, un tânăr în vârstă de doar 25 de ani. Acesta a murit în urma unui accident rutier grav, ce a avut loc în Brașov. Din păcate, în urma impactului violent, pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic, iar decesul a fost declarat la fața locului. Mădălin lasă în urmă o soție și un copil mic, care nu o să își mai vadă niciodată tatăl.

Tragedia în care Mădălin și-a pierdut viața a avut loc luni, 13 iulie. Din primele date ale anchetei, autoturismul condus de tânăr a ieșit de pe șosea și s-a izbit cu putere de unul dintre stâlpii de susținere ai podului aflat la intrarea în Brașov, pe drumul dinspre Sânpetru. Accidentul s-a produs în jurul orei 23:00, iar impactul a fost devastator.

Sfârșit tragic pentru Mădălin

În urma impactului violent, alarma a fost dată imediat. Mai multe echipaje de intervenție au ajuns de urgență la fața locului, printre care pompieri, salvatori specializați în descarcerare și un echipaj SMURD. Salvatorii cu greu au reușit să îl scoată pe tânăr din fiarele contorsionate ale autoturismului.

Din păcate, medicii de la fața locului au constatat că rănile suferite erau prea grave, iar decesul a fost declarat la fața locului. Tânărul era din județul Buzău, însă de curând se mutase în comuna Dumbrăvița, din județul Brașov, unde locuia alături de familie.

Mădălin lasă în urmă o soție sfâșiată de durere și un copil mic. Familia se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum.

„Cu durere în suflet și cu nădejde în Învierea cea veșnică, anunțăm decesul în urma unui grav accident a tânărului MĂDĂLIN ROȘCOIU CONSTANTIN. Trupul neînsuflețit va fi depus la Capela Mortuară. Priveghiul va avea loc joi, 16.07.2026, ora 19, iar înmormântarea vineri, 17.07.2026, ora 13. Condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis Parohia Ortodoxă Dumbrăvița.

În urma tragediei, mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online. Mădălin urma să împlinească în curând 26 de ani, însă nu a mai apucat.

„Nu te voi uita niciodată. Ai fost un nepot extraordinar pentru mine, și ca nepot, și ca cel mai bun prieten”; .„Dumnezeu să-l odihnească în pace. Un băiat extraordinar de bun”, sunt doar câteva dintre mesajele din mediul online.

 

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