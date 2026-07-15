El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani

Comunitatea din județul Galați este în stare de șoc după moartea fulgerătoare a lui Gheorghe, bărbatul în vârstă de 45 de ani care și-a pierdut viața în timp ce mergea spre fiica sa, implicată într-un accident rutier. Originar din satul Vasile Alecsandri, acesta este acum comemorat de cei care l-au cunoscut, iar a apărut și prima imagine cu bărbatul care a murit în urma unui infarct suferit la volan.

În timpul deplasării pe DN25, în localitatea Șendreni, la doar câțiva kilometri de Galați, bărbatul a început să se simtă rău după ce a aflat că fiica sa fusese implicată într-un accident, a plecat imediat spre locul incidentului, însoțit de soția sa. Cu ultimele puteri, a reușit să tragă autoturismul pe marginea drumului, evitând astfel producerea unei alte tragedii.

Deși accidentul tinerei nu ar fi fost unul grav, vestea l-a afectat puternic din punct de vedere emoțional. Gheorghe avea antecedente privind problemele cardiace și era purtător de stent. La scurt timp după oprire, s-a prăbușit, iar inima i s-a oprit.

Gheorghe s-a stins din viață la doar 45 de ani

Soția sa a apelat imediat numărul unic de urgență 112. În același timp, o ambulanță SMURD care se deplasa dinspre Tecuci a observat oamenii care încercau să îi acorde primul ajutor și a oprit de urgență pentru a interveni.

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, care au continuat timp de aproximativ 50 de minute. În ciuda eforturilor depuse, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții. Moartea lui Gheorghe a îndurerat familia și întreaga comunitate din satul Vasile Alecsandri, unde era cunoscut.

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