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Donald Trump i-a plătit peste 5 milioane de dolari lui E. Jean Carroll. Președintele american a pierdut procesul intentat de scriitoare

De: Daniel Matei 15/07/2026 | 16:11
Donald Trump i-a plătit peste 5 milioane de dolari lui E. Jean Carroll. Președintele american a pierdut procesul intentat de scriitoare
Sursa foto: Profimedia
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Scriitoarea E. Jean Carroll a încasat peste 5,6 milioane de dolari din partea președintelui american Donald Trump, după ce acesta a epuizat căile de atac în procesul civil în care un juriu l-a găsit răspunzător pentru abuz și defăimare.

Potrivit Yahoo News, suma de aproximativ 5,63 milioane de dolari include despăgubirile stabilite inițial de instanță, la care s-au adăugat dobânzile acumulate în perioada în care cazul s-a aflat în apel.

„Suntem încântați că doamna Carroll a primit în cele din urmă banii care i-au fost acordați”, a declarat avocata acesteia, Roberta Kaplan.

Ea a precizat că fondurile au fost transferate într-un cont administrat de avocați, iar în perioada următoare vor fi distribuite către clienta sa și către organizațiile implicate în proces.

Procesul a început în 2019

E. Jean Carroll l-a acuzat pe Donald Trump că a agresat-o într-un magazin din New York, la mijlocul anilor 1990. După ce președintele american a negat public acuzațiile și a susținut că nu o cunoaște, scriitoarea a deschis un proces pentru defăimare.

Ulterior, Carroll a intentat și un al doilea proces, după adoptarea unei legi în statul New York care a permis victimelor agresiunilor să depună plângeri civile chiar dacă termenul de prescripție expirase.

În mai 2023, un juriu federal a concluzionat că Trump este răspunzător pentru abuz și defăimare și i-a acordat lui Carroll despăgubiri în valoare de 5 milioane de dolari. Fostul președinte a contestat verdictul, însă apelurile sale au fost respinse, ceea ce a dus la plata efectivă a sumei, majorată între timp prin dobânzi.

Un alt proces este încă în desfășurare

Cazul de 5 milioane de dolari nu este singurul litigiu dintre cei doi. Într-un proces separat, desfășurat în 2024, un alt juriu i-a acordat lui E. Jean Carroll despăgubiri mult mai mari pentru declarațiile defăimătoare făcute de Donald Trump după primul verdict.

Potrivit Yahoo News, acel caz se află în continuare în procedurile de apel și nu este încă soluționat definitiv.

Donald Trump a negat în mod constant acuzațiile formulate de E. Jean Carroll și a susținut că procesele împotriva sa au avut motivații politice. În schimb, litigiul privind despăgubirile mult mai mari acordate în al doilea proces rămâne în continuare pe rolul instanțelor de apel.

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