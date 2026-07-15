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Cine e Ester Exposito, iubita starului Kylian Mbappe? Apariție controversată alături de un celebru cântăreț

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 14:40
Cine e Ester Exposito, iubita starului Kylian Mbappe? Apariție controversată alături de un celebru cântăreț
Foto: El Mundo/Tiktok
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Ester Expósito continuă să atragă atenția atât prin proiectele sale din lumea filmului, cât și prin aparițiile publice care stârnesc rapid interesul fanilor. Actrița spaniolă, considerată una dintre cele mai cunoscute vedete ale noii generații din industria de divertisment, a devenit din nou subiect de discuție pe platformele sociale după ce imagini surprinse la un concert al lui Bad Bunny au început să circule intens pe internet.

Interesul a fost amplificat și de faptul că apariția publică a avut loc în perioada în care Ester Expósito și fotbalistul francez Kylian Mbappé formau deja luni bune. Cei doi sunt asociați de mai multe luni, iar în ultimele luni publicațiile din Spania și Franța au scris în repetate rânduri despre apropierea dintre actriță și atacantul lui Real Madrid.

Cine e Ester Exposito, iubita starului Kylian Mbappe?

Filmarea, care s-a viralizat la câteva săptămâni după eveniment, o surprinde pe actriță în timpul spectacolului susținut de celebrul artist latino pe stadionul Metropolitano din Madrid. Ester Expósito s-a aflat într-una dintre lojele VIP ale arenei, de unde a urmărit concertul alături de alte persoane invitate la eveniment.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, Bad Bunny se apropie de zona în care se afla actrița, iar cei doi sunt surprinși dansând și bucurându-se de atmosfera concertului. Momentul a atras imediat atenția utilizatorilor, iar clipurile au fost redistribuite de mii de ori pe diferite platforme, generând numeroase reacții și speculații în mediul online.

Foto: TikTok

Deși nici Mbappe și nici Ester nu și-au expus în mod constant viața personală în spațiul public, aparițiile lor au fost urmărite cu mare interes de presa internațională. Fiecare eveniment la care unul dintre ei participă ajunge rapid în atenția fanilor, iar imaginile distribuite online sunt analizate în detaliu.

Concertul lui Bad Bunny de la Madrid s-a desfășurat cu casa închisă, arena fiind ocupată de aproximativ 64.000 de spectatori. Artistul portorican, unul dintre cei mai populari muzicieni ai momentului la nivel mondial, a inclus capitala Spaniei printre opririle importante ale turneului său, evenimentul reunind numeroase personalități din lumea sportului, muzicii și cinematografiei.

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