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Loredana Groza s-a dus la filmări cu elicopterul. Videoclipul a devenit viral în mediul online

De: Denisa Crăciun 15/07/2026 | 14:57
Loredana Groza a ajuns la filmări cu elicopterul sursa-captură social media
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Loredana Groza pare să găsească întotdeauna soluții la orice problemă pe care o întâmpină. De această dată, cântăreața a fost surprinsă în timp ce ateriza cu elicopterul la filmările pentru MasterChef. Ea a renunțat la mașină pentru a scăpa de traficul infernal și a fost întâmpinată de chefi cu brațele deschise.

Noul sezon al emisiunii culinare de succes MasterChef, difuzat pe PRO TV, se filmează în această perioadă. Cei trei chefi, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, pregătesc noi provocări interesante pentru concurenți și sunt gata să jurizeze preparate dintre cele mai diverse.

De asemenea, invitații surpriză nu pot lipsi, iar un videoclip publicat în mediul online scoate la suprafață un detaliu important din culise. Loredana Groza va fi prezentă la show, cel mai probabil să jurizeze alături de chefi, astfel că a „aterizat” la filmări într-un mare stil.

Loredana Groza s-a dus la filmări cu elicopterul

Loredana Groza este o divă în adevăratul sens al cuvântului. Ea a decis să își facă apariția la filmările pentru noul sezon al emisiunii culinare cu ajutorul unui elicopter. Videoclipul postat în mediul online a devenit viral și se poate observa cum a fost primită cu brațele deschise atât de producători, cât și de cei trei chefi. În descrierea clipului, internautul a scris și un mesaj uluitor prin care sugerează că Loredana a „păcălit traficul”.

A păcălit traficul. Loredana ajunge la filmări cu elicopterul, a scris internautul.

Din postare se poate vedea alegerea vestimentară a solistei. Aceasta a optat pentru o rochie lungă până în pământ, lejeră, dar elegantă în același timp. Detaliile care au atras atenția sunt culorile predominante de portocaliu, albastru-marin și negru. De asemenea, rochia pe care a purtat-o Loredana la filmări avea o trenă impresionantă. Ea a completat ținuta cu o pereche de ochelari de soare și un zâmbet larg pe față. Accesoriile nu puteau să lipsească, astfel că la mână a purtat un ceas, dar și câteva brățări. Spre finalul videoclipului, atunci când mergea pe covorul roșu, vedeta și cei trei chefi au început să cânte pentru câteva momente, au râs și s-au distrat împreună.

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