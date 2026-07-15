Gabi Tamaș a recreat momentul care a făcut istorie pe internet în urmă cu 13 ani. “Spartanul de la termopane” a revenit în ring

„Spartanul de la termopane” lovește din nou! Gabi Tamaș a readus la viață unul dintre cele mai virale episoade din trecutul său. A refăcut, cu zâmbetul pe buze, celebra scenă în care a spart ușa de la intrare a unui bloc. De data aceasta, totul s-a întâmplat într-un mediu controlat, chiar în platoul emsiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. Tamaș a demonstrat că, după atâția ani, poate face haz de necaz și de…termopan. CANCAN.RO vă prezintă imaginile care au stârnit hohote de râs și, poate, cea mai reușită parodie a fostului fotbalist.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere în dimineața zilei de 31 mai 2013, după o noapte petrecută în oraș, fostul internațional român a încercat preț de câteva minute, să intre în scara unui imobil din Capitală. Pentru că nu a primit acces, își ia avânt și lovește puternic ușa de termopan cu piciorul, reușind să o spargă. Apoi pășește în bloc, urcă până la primul etaj și, epuizat, se întinde pe preșul din fața unui apartament, unde este găsit ulterior de polițiști. După ce Gabi Tamaș a achitat contravaloarea ușii distruse, asociația de proprietari și-a retras plângerea. Pentru această faptă, atunci,”spartanul de la termopane” a scos din buzunar suma de 3000 de lei.

În platoul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, celebrul episod din 2013 a fost transformat într-o scenetă de comedie. Diana Munteanu a intrat în rolul femeii de serviciu care îi refuză accesul în bloc, în timp ce Răzvan Simion a comentat fiecare pas al acțiunii, întreținând atmosfera cu glume și ironii. Gabi Tamaș a intrat imediat în joc și a recreat, cu multă autoironie, momentul în care încearcă să intre în scara blocului. La un moment dat, fostul fotbalist a făcut și o glumă despre încălțămintea purtată în acea noapte, spunând: „Cu ei mergeam la termopane. Așa eram încălțat în seara aia!”. La final de scenetă, Gabi s-a întins pe jos, imitând momentul în care a adormit pe preșul de la intrare al unui apartamentului, după care s-a trezit la venirea poliției.

„Spartanul de la termopane” lovește din nou!

Dacă în trecut a făcut senzație pe terenul de fotbal, în ultimii ani Gabi Tamaș a bifat succes după succes și în televiziune. A câștigat Asia Express alături de bunul său prieten, Dan Alexa, iar apoi și-a trecut în palmares și trofeul Survivor România 2026, demonstrând că spiritul de competiție nu l-a părăsit odată cu retragerea din fotbal.

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