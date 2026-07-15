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Gabi Tamaș a recreat momentul care a făcut istorie pe internet în urmă cu 13 ani. “Spartanul de la termopane” a revenit în ring

De: roxana tudorescu 15/07/2026 | 14:53
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„Spartanul de la termopane” lovește din nou! Gabi Tamaș a readus la viață unul dintre cele mai virale episoade din trecutul său. A refăcut, cu zâmbetul pe buze, celebra scenă în care a spart ușa de la intrare a unui bloc. De data aceasta, totul s-a întâmplat într-un mediu controlat, chiar în platoul emsiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. Tamaș a demonstrat că, după atâția ani, poate face haz de necaz și de…termopan. CANCAN.RO vă prezintă imaginile care au stârnit hohote de râs și, poate, cea mai reușită parodie a fostului fotbalist.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere în dimineața zilei de 31 mai 2013, după o noapte petrecută în oraș, fostul internațional român a încercat preț de câteva minute, să intre în scara unui imobil din Capitală. Pentru că nu a primit acces, își ia avânt și lovește puternic ușa de termopan cu piciorul, reușind să o spargă. Apoi pășește în bloc, urcă până la primul etaj și, epuizat, se întinde pe preșul din fața unui apartament, unde este găsit ulterior de polițiști. După ce Gabi Tamaș a achitat contravaloarea ușii distruse, asociația de proprietari și-a retras plângerea. Pentru această faptă, atunci,”spartanul de la termopane” a scos din buzunar suma de 3000 de lei.

Gabi Tamaș, parodie în platoul de la Neatza
Gabi Tamaș, parodie în platoul de la Neatza

În platoul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, celebrul episod din 2013 a fost transformat într-o scenetă de comedie. Diana Munteanu a intrat în rolul femeii de serviciu care îi refuză accesul în bloc, în timp ce Răzvan Simion a comentat fiecare pas al acțiunii, întreținând atmosfera cu glume și ironii. Gabi Tamaș a intrat imediat în joc și a recreat, cu multă autoironie, momentul în care încearcă să intre în scara blocului. La un moment dat, fostul fotbalist a făcut și o glumă despre încălțămintea purtată în acea noapte, spunând: „Cu ei mergeam la termopane. Așa eram încălțat în seara aia!”. La final de scenetă, Gabi s-a întins pe jos, imitând momentul în care a adormit pe preșul de la intrare al unui apartamentului, după care s-a trezit la venirea poliției.

„Spartanul de la termopane” lovește din nou!

Dacă în trecut a făcut senzație pe terenul de fotbal, în ultimii ani Gabi Tamaș a bifat succes după succes și în televiziune. A câștigat Asia Express alături de bunul său prieten, Dan Alexa, iar apoi și-a trecut în palmares și trofeul Survivor România 2026, demonstrând că spiritul de competiție nu l-a părăsit odată cu retragerea din fotbal.

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