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Romeo Dunca și Voluptuoasa Valentina au revenit pe litoral cu o surpriză în brațe. După apariția incendiară, rusoaica a surprins iar plaja din Mamaia!

De: Adrian Vâlceanu 15/07/2026 | 07:50
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Romeo Dunca, 56 de ani, prosper om de afaceri și președinte la Consiliul Județean Caraș-Severin, a bătut cale lungă până pe litoral, la Mamaia Nord, ca să mai reducă factura de bronzat a soției sale, rusoaica Valentina. După imaginile care cu greu se pot șterge de pe retină pe care le-a livrat acum două zile, CANCAN.RO s-a sacrificat din nou și vă prezintă noi poze cu rusoaica. De data asta ne arată și muțunachele!

S-a strâns lume ca la rus, pardon, ca la urs, când rusoaica Valentina, cea care i-a sucit mințile lui Romeo Dunca, a invadat iar plaja din Mamaia. Cât o fi plaja de lățită acum, nu se compară cu măririle pe care și le-a făcut Valentina, de la buze la piept și posterior. Tatuajele sunt mai vechi, din perioada când Valentina își arăta nurii pe la Moscova, dar Muțunache e nou și e adorabil!

Ce muțunache? Vedeți în galeria foto! Valentina ține în poală un mini-Yorkshire, rasă foarte la modă acum. Nu e clar ce-i face, poate îi pune urechile pe moațe, cert e că Muțunache e fericit. Ce bine că e voie cu animale pe plajă, altfel Romeo Dunca trebuia să intervină discret sau să cumpere hotelul cu totul, că-și permite, averea lui e estimată la câteva milioane bune de euro.

Poate și pentru că e cu „copilul”, Valentina Dunca e mai potolită decât odinioară, nu mai dansează pe mese ci stă la povești cu soțul ei, Romeo Dunca. Sunt chiar câteva imagini în care Valentina poartă un fel de tricou de plajă peste costumul de baie!

Apropo de costum, Valentina poartă același costum de baie minuscul, de culoare verde, ca data trecută (TOATE IMAGINILE AICI). Costumul e dotat cu niște șnururi complicate la sutien. Dar Romeo Dunca nu pare să se sinchisească de asemenea mărunțișuri, el e fericit cu rusoaica lui.

Film de acțiune sau amintiri de la Moscova?

În câteva imagini Valentina pare să-i povestească lui Romeo Dunca un film de acțiune, pentru că face niște gesturi care seamănă cu niște împușcături, sau poate rememorează povești din trecutul său misterios la Moscova. Din nou, Romeo Dunca nu pare impresionat, dar ascultă fără să crâcnească, în timp ce Muțunache stă cuminte în gentuța lui de voiaj de culoare roz.

Valentina și Romeo Dunca la plajă în Mamaia

Chiar dacă e mic, costumul de baie verde fosforescent este un magnet pentru multe priviri. N-ar fi exclus să fi ieșit și delfinii din larg ca s-o vadă mai bine! Să sperăm că nu fac infarct când văd buzele Valentinei! Sunt mai roșii decât drapelul Uniunii Sovietice, țara în care s-a născut! Întrebarea este când se inventează rujul cu SPF, pentru că sunt foarte multe femei care l-ar cumpăra! Valentina cu siguranță ar fi un consumator fidel, are multă suprafață de acoperit și ea crește de la un an la altul, dacă e să urmărim evoluția din poze.

 

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