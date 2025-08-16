Acasă » Exclusiv » Bomba sexy care a isterizat România a făcut, din nou, show pe litoral! Romeo Dunca a masat-o pe burtică, iar voluptoasa Valentina a oferit imaginile savuroase!

Bomba sexy care a isterizat România a făcut, din nou, show pe litoral! Romeo Dunca a masat-o pe burtică, iar voluptoasa Valentina a oferit imaginile savuroase!

16/08/2025 | 23:40
Valentina nu stă deloc potolită! Îi place la mare, la soare, unde are toate condițiile pentru a-și etala trupul de care e tare mândră și pe care Romeo Dunca, soțul ei, știe să-l ”joace” fără reguli scrise sau nescrise! Așa că rusoaica a oferit, încă o dată, imagini savuroase pe plaja din Mamaia, alături de al ei fost președinte de Consiliu Județean. CANCAN.RO a fost, ca de obicei, pe fază, iar ce a ieșit e de poveste! Nu ratați imaginile incendiare, propuse în exclusivitate.

Zile fierbinți în mijloc de august pentru Romeo Dunca, fostul președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, date și de soarele arzător, dar și de sexoasa lui soție, Velentina, care a atras toate privirile. La o lună distanță de recitalul dat tot pe litoral, doar că în club (Vezi AICI imaginile), rusoaica a revenit pentru a-și ”desăvârși” opera. Firește, alături de același pasional Romeo.

Valentina s-a ridicat de pe șezlong, Romeo mai are ceva de rezolvat pe telefon

Soția lui Romeo Dunca a făcut, din nou, show pe litoral! El a masat-o, ea…

Cei doi au ”ancorat” sub o umbreluță pe plaja fină din Mamaia, iar Valentina și-a tras puțintel sufletul, întinzându-se pe șezlong. Romeo s-a răcorit, mai întâi. Era tare înfiebântat, așa că s-a aruncat în valurile mari, ”croite” pe scandal. A biruit, iar după vreo 10 minute s-a retras lângă a lui consoartă, de care nu s-a dezis nici atunci când săgețile otrăvite ale dușmanilor au încercat să-l lovească prin… Valentina!

A găsit-o tot lungită pe șezlong, la plajă, dar poziția…fierbinte rău! Romeo s-a așezat la locul lui, dar nu s-a întins, a început să o maseze pe burtică pe femeia care-l face fericit de ani buni și care a dezvăluit și ce se întâmplă în dormitorul conjugal (Află AICI detaliile de infarct). Ea și-a lungit picioarele și a ”gustat” din plin din gestul tandrului soț. Apoi, când Romeo a obosit, l-a lăsat și pe el să-și facă ”talentul” pe telefon, iar fostul președinte nici nu a stat pe gânduri. Cu șapca pe cap, sa nu-l doboare soarele, a butonat la greu. Dar nu mult, pentru că soția e plină de chef de viață! S-a ridicat din șezlong și a cerut o partidă de apă. Zis și făcut! Romeo Dunca a aruncat-o-n valuri, iar acolo s-au jucat ca doi adolescenți.

Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat...
Valentina și Romeo Dunca părăsesc plaja și se duc să ia masa

A doua zi, același ritual, aceeași ”deschidere”, cu o plajă întreagă cu ochii fixați pe focoasa blondină. Plajă, baie și toată atenția venită dinspre soțul care e dispus să-i facă toate poftele! Așa că, după ce s-a ”prăjit” puțin la soare, Romeo și Valentina și-au tras hainele pe ei și au plecat la masă. Au găsit terasa potrivită, o oază și de răcoare, unde au luat prânzul. Firește, pe seară urma reprezentația în club, acolo unde voluptoasa rusoaică se simte ca peștele-n apă!

(CITEȘTE ȘI: Le-a stat inima tuturor! Nevasta celebrului politician, dansuri lascive cu mâna în zona intimă! “Focoasa nucleară” a “recidivat” la NUBA!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
