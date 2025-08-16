Bomba sexy care a isterizat România a făcut, din nou, show pe litoral! Romeo Dunca a masat-o pe burtică, iar voluptoasa Valentina a oferit imaginile savuroase!

Valentina nu stă deloc potolită! Îi place la mare, la soare, unde are toate condițiile pentru a-și etala trupul de care e tare mândră și pe care Romeo Dunca, soțul ei, știe să-l ”joace” fără reguli scrise sau nescrise! Așa că rusoaica a oferit, încă o dată, imagini savuroase pe plaja din Mamaia, alături de al ei fost președinte de Consiliu Județean. CANCAN.RO a fost, ca de obicei, pe fază, iar ce a ieșit e de poveste! Nu ratați imaginile incendiare, propuse în exclusivitate.

Zile fierbinți în mijloc de august pentru Romeo Dunca, fostul președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, date și de soarele arzător, dar și de sexoasa lui soție, Velentina, care a atras toate privirile. La o lună distanță de recitalul dat tot pe litoral, doar că în club (Vezi AICI imaginile), rusoaica a revenit pentru a-și ”desăvârși” opera. Firește, alături de același pasional Romeo.

Soția lui Romeo Dunca a făcut, din nou, show pe litoral! El a masat-o, ea…

Cei doi au ”ancorat” sub o umbreluță pe plaja fină din Mamaia, iar Valentina și-a tras puțintel sufletul, întinzându-se pe șezlong. Romeo s-a răcorit, mai întâi. Era tare înfiebântat, așa că s-a aruncat în valurile mari, ”croite” pe scandal. A biruit, iar după vreo 10 minute s-a retras lângă a lui consoartă, de care nu s-a dezis nici atunci când săgețile otrăvite ale dușmanilor au încercat să-l lovească prin… Valentina!

A găsit-o tot lungită pe șezlong, la plajă, dar poziția…fierbinte rău! Romeo s-a așezat la locul lui, dar nu s-a întins, a început să o maseze pe burtică pe femeia care-l face fericit de ani buni și care a dezvăluit și ce se întâmplă în dormitorul conjugal (Află AICI detaliile de infarct). Ea și-a lungit picioarele și a ”gustat” din plin din gestul tandrului soț. Apoi, când Romeo a obosit, l-a lăsat și pe el să-și facă ”talentul” pe telefon, iar fostul președinte nici nu a stat pe gânduri. Cu șapca pe cap, sa nu-l doboare soarele, a butonat la greu. Dar nu mult, pentru că soția e plină de chef de viață! S-a ridicat din șezlong și a cerut o partidă de apă. Zis și făcut! Romeo Dunca a aruncat-o-n valuri, iar acolo s-au jucat ca doi adolescenți.

A doua zi, același ritual, aceeași ”deschidere”, cu o plajă întreagă cu ochii fixați pe focoasa blondină. Plajă, baie și toată atenția venită dinspre soțul care e dispus să-i facă toate poftele! Așa că, după ce s-a ”prăjit” puțin la soare, Romeo și Valentina și-au tras hainele pe ei și au plecat la masă. Au găsit terasa potrivită, o oază și de răcoare, unde au luat prânzul. Firește, pe seară urma reprezentația în club, acolo unde voluptoasa rusoaică se simte ca peștele-n apă!

