”Vă învit în domitor, o să faceți infarct!” Nevasta HOT din Rusia a celebrului politician român, show demențial la CANCAN.RO!

Emisiunea noastră propune cunoașterea poveștii Valentynei Dunca, în raport cu partenerul de viață, afacerist și politician. Președintele CJ Caraș-Severin a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină soție în 2013. Culmea, anul respectiv coincide cu perioada în care omul politic își soluționa divorțul cu fosta soție. A plecat într-un „business trip” la Moscova și s-a îndrăgostit de Valentyna.

Timp de trei ani, amorezii au făcut naveta între Moscova și Timișoara. În 2017 s-au căsătorit și au împreună cinci copii, susține sexy-blondina. Niciunul nu este conceput la comun, chiar dacă viața lor amoroasă este una picantă. Mai multe detalii aflați în rândurile de mai jos, dar și de pe YouTube!

Afaceristul și politicianul Romeo Dunca și-a cunoscut soția la Moscova și sunt împreună de 10 ani

CANCAN EXCLUSIV: Vreau să clarificăm astăzi povestea Valentynei. Ce te-a adus pe plaiurile românești?

Valentyna Dunca: În această țară, am un contract de căsătorie cu un om excelent, Romeo Dunca. Pentru el, e un om genial, care este nu numai un familist foarte bun, este un om, în primul rând, foarte bun. El nu are doar suflet, el are ceva foarte pozitiv, doar al lui.

CANCAN EXCLUSIV: Din ce oraș al Rusiei ești?

Valentyna Dunca: M-am născut în Moscova, am toate actele care confirmă asta. Dar destinul a făcut ca eu să ajung în România.

CANCAN EXCLUSIV: Acum cât timp ai venit în România?

Valentyna Dunca: Acum aproape șapte ani. M-am căsătorit în anul 2017 cu soțul meu. Ne-am cunoscut în 2013. În 2024, facem 11 ani împreună.

Din 2013 până în 2017, când s-au căsătorit, Romeo și Valentyna au făcut naveta săptămânal între România și Rusia

CANCAN EXCLUSIV: Cum v-ați cunoscut?

Valentyna Dunca: Nu ne-am cunoscut în România, ci în Rusia. A venit pentru o conferință de business în Moscova. De la momentul acela, suntem deja împreună.

CANCAN EXCLUSIV: Deci a plecat direct cu tine, din Rusia, după momentul acela?

Valentyna Dunca: Omul acesta are atât de multă energie, încât ani de zile, în fiecare weekend, venea dus-întors la mine. Câtă energie trebuia să aibă?!

CANCAN EXCLUSIV: Ție de ce ți-a luat atât de mult timp până ai decis să vii în România?

Valentyna Dunca: Și eu făceam naveta. Veneam aici cu avionul, făceam cunoștință cu acest pământ. Nu contează unde trăiești, ci cu ce om te găsești lângă tine.

CANCAN EXCLUSIV: Ce diferență de vârstă este între voi?

Valentyna Dunca: 15 ani. Eu am 40.

Sexy-blondina recunoaște că nu merge cu soțul la birou, dar îl destresează cum știe ea mai bine: „Îl eliberez de oboseală!”

CANCAN EXCLUSIV: De când ai venit în România, te-ai simțit judecată de oamenii care poate nu ți-au înțeles look-ul?

Valentyna Dunca: Sunt o icoană a modei și a dragostei, sunt o legendă. Nu atrag atenția, nu sunt o atracție publică, nu dau atenție la ce spune publicul, pentru ce să o fac?! Sunt căsătorită, am un soț pe care îl iubesc și pe care îl doresc și care mă vrea. Suntem ca fulgerul și tunetul. Tunet fără fulger nu se poate.

CANCAN EXCLUSIV: Tu îl ajuți pe Romeo în afaceri? Mergi alături de el la birou?

Valentyna Dunca: Doamne Dumnezeule! Eu nu merg la birou, eu am foarte multă încredere în bărbatul meu, este un om care lucrează foarte mult. Și vreau să știe toată țara că omul ăsta își dă toată silința, nu doar pentru familia lui, ci și pentru popor. Merge la muncă și vine noaptea foarte obosit, dar niciodată nu se plânge.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă ajunge seara obosit, când mai are timp să te iubească și pe tine?

Valentyna Dunca: Este obosit, dar când vine acasă, pur și simplu îl eliberez de oboseală. De ce sunt eu soția lui, nu ca să îl eliberez?! El vine la mine, la soția lui.

Romeo Dunca are patru urmași, iar soția rusoaică o fetiță, rămasă în țara natală. Cei doi nu intenționează să facă și un copil al lor!

CANCAN EXCLUSIV: Tu cum te înțelegi cu copiii lui Romeo Dunca?

Valentyna Dunca: Este un om care poate și știe cum să-și conducă familia, să meargă bine. Eu, de foarte mulți ani, văd, are patru copii și sunt niște copii minunați. Poate copiii lui nu prea îl înțeleg tot timpul, dar el face foarte corect orice. Toată lumea zice că Romeo are business, dar copiii lui lucrează. Vrea să îi responsabilizeze.

CANCAN EXCLUSIV: Dar ei se comportă frumos cu tine?

Valentyna Dunca: Sunt niște copii superbi, doi băieți și două fete. Cu un an în urmă, s-a născut nepotul.

CANCAN EXCLUSIV: Voi nu vreți să faceți un copil?

Valentyna Dunca: Am atins această temă. Avem deja copii, amândoi, trăim pentru copii.

CANCAN EXCLUSIV: Copilul tău este în Rusia?

Valentyna Dunca: Da, am o fetiță. Noi, împreună, dacă luăm totul, avem cinci copii împreună, plus un nepot.

Detalii picante din intimitatea politicianului, divulgate de soția Valentyna: „Vă invit la mine în dormitor. O să faceți infarct!”

CANCAN EXCLUSIV: Am văzut că voi vă distrați foarte bine împreună. Te-a tras vreodată de mână să îți spună să nu mai dansezi lasciv?

Valentyna Dunca: El îmi dă peste tot libertate, chiar și în discotecă, pentru că am venit împreună. Îmi dă libertate până și în pat. În caz că mă trage de ceva, mă trage de păr, nu de altceva. Nu mă trage de mânecă, mă trage de păr. Suntem liberi, pentru că avem încredere unul în altul.

CANCAN EXCLUSIV: Pentru că vorbeai despre libertate în pat, care dintre voi este cel dominator?

Valentyna Dunca: Vă invit la mine în dormitor, dacă sunteți atât de interesați. Avem o casă mare, cu două etaje.

CANCAN EXCLUSIV: Aducem și camerele cu noi, să avem și probe video!

Valentyna Dunca: Cred că voi o să faceți infarct. E un film pentru adulți acolo! La etajul doi avem trei dormitoare, nu vreau să spun la toată țara ce fac în prima cameră, în a doua și în a treia, dar la mine totul este împărțit. În fiecare cameră se face câte ceva. La primul etaj avem o cameră de relaxare, e pentru dragoste.

CANCAN EXCLUSIV: Aveți cătușe și bici?

Valentyna Dunca: Vreți să știți prea multe. Vă invit la mine acasă.

