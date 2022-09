Rusoaica porno Valentina, sexy-soția lui Romeo Dunca, președintele CJ Caraș-Severin, face parte, de câteva luni, din familia personajelor CANCAN.RO. Partenera misterioasă a „greului” din PNL încinge imaginația bărbaților la fiecare apariție, cu bustul gigant și formele de invidiat. În exclusivitate pentru site-ul nostru, Romeo Dunca a acordat un interviu în care a vorbit despre relația pe care o are cu femeia care poartă cu mândrie niște sâni-mamut. Șeful Caraș anunță că o va susține necondiționat, indiferent de ipostazele în care ar urma să mai fie surprinsă voluptuoasa lui parteneră.

Romeo Dunca este, la prima vedere, un bărbat norocos. Nu doar că este milionar și are o carieră politică de invidiat, ci are și o parteneră care înnebunește toți bărbații. Rusoaica lui a făcut, prima dată, deliciul publicului în primăvară, când, la o nuntă cu toată șefia PNL, a dansat până i-au „țâșnit” sânii de sub rochiță (VIDEO INCENDIAR AICI). Ulterior, la finalul lunii august, rusoaica a rămas efectiv în fundul gol în mijlocul străzii, după ce vântul i-a creat câteva probleme (AICI IMAGINI ȘI VIDEO EXCLUSIV). CANCAN.RO a fost pe fază și v-a prezentat imaginile în exclusivitate națională!

În ciuda acestor ipostaze în care a fost surprinsă, blonda este susținută necondiționat de Romeo Dunca. Președintele CJ Caraș-Severin nu are nimic să-i reproșeze, fiind perfect de acord cu stilul ei de viață. Boss-ul din PNL a acordat un interviu pentru CANCAN.RO, în care a ținut să precizeze că soția lui pe care, potrivit unor surse, ar fi întâlnit-o într-o excursie la Kiev, nu este, în niciun caz, o femeie cu caracter îndoielnic, ba din contră. Îi înțelege perfect stilul de viață și transmite tuturor că nicio poză sau filmuleț care va „transpira” cu ea în mass-media nu-i va distruge mariajul.

„Vântul i-a luat fusta pentru mine, nu pentru toată țara”

– Domnule Dunca, Valentina, soția dumneavoastră, impresionează cu fiecare apariție, în special în cluburile de lux.

– O arăta ea cum o arăta, dar răutatea și lăcomia oamenilor au pus-o pe ziare. Vântul i-a luat fusta pentru mine, nu pentru toată țara. Dar asta e, nu contează. Știți cum este… Câteodată o ai cuminte, zici că e pocăită, cu batic și ea se rupe prin apartamente cu cinci odată. Nu-i chiar așa, aparențele de multe ori înșală. Este o femeie serioasă, suntem de zece ani împreună și atât.

„Și dacă aș fi cunoscut-o în șanț, nu conta. Este nevasta mea, nu a altuia!”

– Avem o curiozitate: cum, când și unde ați cunoscut-o?

– Eeeeee, acum nu mai are rost să vă spun eu toate aceste amănunte. Am cunoscut-o, este o femeie serioasă, sunt de zece ani cu ea și ajunge. Și dacă aș fi cunoscut-o în șanț, tot nu conta. Important este cum trăiesc. Am o relație, sunt OK și cu asta basta. Ea nu s-a căsătorit cu președintele Consiliului Județean, ea s-a căsătorit cu un bărbat la care ține.

– Totuși, nu e de ignorat nici poziția dumneavoastră…

– Faptul că eu, între timp, am devenit președinte, asta este. Toată lumea e cu ochii pe mine. Deci ea nu s-a căsătorit cu președintele Consiliului Județean, ea s-a căsătorit cu Romeo Dunca. Dacă eu acum încurc pe alții, iată că avem și noi un spectacol de acest gen. Nu este la secret, nu este ascunsă, e nevasta mea, nu e altuia. Era poate mai simplu să găsesc niște neveste ale altora și să le țin ascunse cine știe pe unde… Așa e a mea și mi-o asum.

Romeo Dunca o apără pe Valentina. „Nu o găsiți pe Facebook. Nu are amant, e o femeie liniștită”

– Cum s-a acomodat în România?

– Păi… Cum să se acomodeze cu stresul de aici? S-a acomodat! Un om hotărât stă dintr-un anumit motiv. Nu fuge dacă lucrurile nu merg bine, atât timp cât are apreciere și un sentiment pentru care merită să te chinui. Nu o găsiți pe Facebook, nu o găsiți pe nicăieri… E o femeie liniștită, nu o să găsiți numărul ei de telefon în aparatul altui bărbat. Nu are amant, așa cum nici eu nu am amante, nu am avut niciodată.

– Nu vă deranjează aparițiile ei?

– Știți cum e… Ai o bucată și aia e a ta. Ți-o asumi, așa cum e. Pentru că dacă ar fi să le găsești pe cele mai perfecte sau ele să găsească bărbații perfecți… Sunt perfecți pentru o săptămână, o lună, un an. După care dispar și constați că ai luat țeapa vieții. Noi trebuie să ne mulțumim cu ceea ce au oamenii de langă noi, dacă îi apreciem pentru lucrurile bune. Pe cele rele trebuie să le trecem cu vederea, pentru că nici pe lumea cealaltă nu cred că toți îngerii vor fi perfecți.

„Își manifestă momentele de bucurie necenzurat. Este agasată pe stradă!”

– Am observat că îi plac mult petrecerile…

– Ea își trăiește viața. Eu trăiesc pentru oameni, eu am venit aici să fac bine cetățenilor care au avut încredere în mine. Ea nu pentru asta a venit. Și nu o pot obliga să aibă constrângerile mele, deși mi-ar plăcea să le înțeleagă și să nu fie astfel de situații. Dar vă spun încă un singur lucru. Situații sunt puține. Conjunctura le pescuiește pe toate, acesta este adevărul.

– La ce vă referiți exact?

– Credeți că dacă Ștefan cel Mare avea Facebook, nu aveam înregistrări cum fugea și el de la o amantă la alta? Asta este viața! Astea sunt vremurile, astea sunt regulile și important este să rețineți faptul că ea își trăiește viața, are puține momente de bucurie și le manifestă necenzurat. Nu o găsiți prin cluburi, nu pleacă niciunde, nu își dorește…

– Vă deranjează că bărbații întorc capul după ea?

– Are probleme când merge pe stradă, toată lumea o agasează… Și oameni de afaceri și cine știe, poate și politicieni, habar nu am, că nu-mi spune. Doar îmi spune că noi, ca bărbați, ca țară, suntem aparte, și suntem mai nerușinați decât ar trebui. Sunt oameni onorabili, respectuoși, care se ard cu nevestele altora și se ascund, nimeni nu știe. Și par sfinți, dar ei, de fapt, sunt putrezi pe dinăuntru, din toate punctele de vedere.

„Câte neveste n-ar vrea să le ridice și lor fustele? Dar nu le mai ridică nici măcar vântul”

– Cei din partid v-au transmis vreodată că Valentina ar putea reprezenta o problema de imagine pentru dumneavoastră și implicit pentru partidul din care faceți parte?

– Cei din partid m-au convins cu greu să încerc să-mi sacrific viața privată pe care o aveam din postura de om de afaceri și să-mi pun timpul și resursele în slujba județului. Am făcut acest lucru. De soția mea se știa de atunci, de tot, de cabană… E un interes mare să mi se găsească ceva, să fiu și eu păstrat acolo, în caz că nu mă voi conforma dorinței celor pe care îi încurc din poziția pe care o am aici. Și îi încurc pe mulți și bine fac.

Pe această cale le transmit că nu pot fi oprit de câteva fotografii făcute într-o zi, la malul mării, într-o seară în care soția mea a fost doar cu mine. Mare lucru! A suflat vântul și i-a ridicat fusta. Câte neveste n-ar vrea să le ridice și lor fustele? Dar nu le mai ridică nici măcar vântul! Păi, nu? Mi-o asum!

Romeo Dunca, avere de 15 milioane de euro

Pe 27 septembrie 2020, Romeo Dunca (PNL) a devenit președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin. Este, însă, mai cunoscut ca om de afaceri decât ca om politic. În 1994, a început un business cu câteva camioane, cu firma care, în clipa de față, îi poartă numele și care este super-cunoscută la nivel național. A ajuns în topul 500 Forbes și are o avere estimată la 15 milioane de euro, ca urmare a faptului că activează în domeniul transportului de mărfuri.

Romeo Dunca are o cabană pe Muntele Mic, zonă unde deține și o stațiune de schi, plus foarte multe hectare de pământ. Totodată, are o firmă de transport cu elicoptere și duce oamenii de afaceri încotro au nevoie. A mers de multe ori în vestul Ucrainei, unde sunt stațiuni luxoase de schi, pentru a „fura” proiectele.