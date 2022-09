Propunerea o face CANCAN.RO și, băgăm mâna-n foc, rar ați auzit așa ceva! E o întâmplare mega-hazlie, cu un milionar ajuns bossul unui județ din România și care a stârnit ”tornada” după ce partenera lui de viață, o rusoaică sexy (despre care am scris de curând AICI!) s-a înjurat ca la ușa cortului cu o vecină din cauza unui câine…

Bossulică – un baron local în toată regula – s-a simțit dator să ia apărarea ”baronesei” lui, a pus mâna pe telefon și de aici… țineți-vă bine! Nici Caragiale nu ar fi scris asemenea caraghioslâc de poveste. Poveste care e, însă, reală, milimetric. 100%.

Înainte de a intra în detalii, să vă facem prezentările. Istorioara – despre care toată România va vorbi de mâine încolo – include patru personaje mari și late, dar care au reușit să declanșeze ditamai scandalul: Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, sexy-rusoaica lui, pe care a asimilat-o deja – așa cum ne-am dat seama din discuții – cu ”soția mea”, o vecină + câinele familiei Dunca!

Povestea halucinantă, plecată de la un…câine!

Dar să ne întoarcem la cazul de față. Un câine. Un biet câine, ”spirit liber”, cum avea să-l caracterizeze, scurt, Romeo Dunca, a încins spiritele, chiar în stradă, în Dumbrăvița din Timiș.

Tras de lesă de iubitoarea lui stăpână, ”focoasa nucleară” sau rusoaica lui Dunca, patrupedul s-a eliberat, la un moment dat, și și-a făcut nevoile. Un răhățel. Stăpâna s-a amuzat și chiar a vrut să spele putina, când din casa în fața căreia s-a petrecut ”minunea” a apărut proprietara.

Noi o vom numi vecina. Așa că voluptoasa ”doamnă” a lui Romeo nu a mai avut scăpare, dar nici nu a vrut să pună mâna și să strângă, așa cum fusese rugată. Mai mult, i se oferise chiar o pungă specială. Diva, nu și nu! A ieșit scandal, vorbe aruncate, amenințări, tot tacâmul.

Romeo Dunca: ”Mă urc cu picioarele pe tine!”

Apoi, telefonul din noapte, unde s-au spus multe vrute și nevrute între cele două. După care, avea să intervină ”președintele”, lezat de faptul că doamna lui a fost insultată. Așadar, Romeo Dunca a luat atitudine, după ce nevastă-sa i s-ar fi plâns, cu lacrimi de crocodil, de rău tratament verbal.

Și, până să treacă la fapte, a pus mâna pe telefon ca să tranșeze lucrurile. Vă avertizăm că urmează discuții absolut halucinante. Le puteți asculta și în format audio, dar și ”live text”. 😊

Așadar, au fost două discuții telefonice diametral opuse, prima, în care Romeo Dunca tună și fulgeră, a doua, când bossulică de la CJ Caraș-Severin își cere, în genunchi, scuze. Dar să curgă înregistrările! Citiți, dar înainte să vă faceți o cruce mare cât o zi de duminică!

PRIMUL TELEFON

Rusoaica lui Romeo Dunca a sunat. Lângă ea, amorezul ei, șef de Consiliu Județean.

Vecina: Bună!

Rusoaica lui Dunca: Îți aduci aminte, ieri, în noaptea asta, ai vorbit foarte agresiv cu mine …

Vecina: (râde, mai e cu cineva) Tu ai început să ameninți.

Rusoaica lui Dunca: Aaaaaaa…

Vecina: Și să înjuri în rusă.

Intervine Dunca: Mă, mă @#$%^, vaco! Tu o faci pe nevastă-mea curvă? Eu vin și mă urc cu picioarele pe tine, băga-te-aș în @#$%^ mă-tii. Unde stai, dă-mi adresa! Nu ți-e rușine, nesimțito? Cum poți să jignești o femeie în halul ăsta? Cum poți? Vezi că vin peste tine, [email protected]#! Cum poți să-ți permiți să faci o femeie curvă? Cum îți poți permite, că te am înregistrată, de ieri. Unde stai?

Dunca: ”Te bag în @#$%^ mă-tii, auzi?”

Vecina: Îmi timiți înregistrarea s-o comparăm?

Dunca: Te bag în @#$%^ mă-tii, auzi? Unde locuiești? Nu-ți e rușine, nesimțito, cum poți să faci femeia asta, s-o faci… Nu se poate așa ceva.

Vecina: Deci, înainte să vorbiți așa, noi avem toată înregistrarea de ieri, în care noi nu i-am adresat niciun cuvânt.

Dunca: Ai înregistrarea de ieri?

Vecina: Da, o am. Și am și înregistrarea de acum, cum ne înjurați!

Dunca: Trimite-mi-o acum!

Vecina: Nu. Pentru ce?

Dunca: Cum pentru ce? Cum îți poți permite să suni la unu noaptea și…

Vecina: Nu, nu, le voi face public și…

Dunca: Cum poți să-ți permiți la ora unu noaptea să suni o femeie și s-o faci curvă?

Vecina: Dar cine a sunat?

Dunca: Tu ai sunat, la ora 00:44 de minute.

Vecina: Uitați-vă pe registrul de apeluri și o să vedeți că dumneaei a sunat și noi am zis doar că e câinele rănit, din nou, pe strada Lipovei. Și a început să ne înjure în rusă.

Dunca: Și de asta trebuie s-o faceți curvă?

Vecina: Ați spus că aveți înregistrarea, ascultați-o din nou și o să vedeți.

Dunca: ”Domniță, îmi cer scuze!”

Romeo Dunca avea să fie ”dezechilibrat” după ultima parte a discuției. Și-a pus, probabil, semne de întrebare. Oare o fi cum zice ”vecina”, iar soția a mai băgat în ele? Și a ascultat înregistrarea. Nu i-a picat bine, după ce a făcut-o pe tânără ca la ”Nufărul”.

A urmat, firesc, încă un telefon. Și ce atitudine avea să prezinte Romeo Dunca!

AL DOILEA TELEFON

Vecina către rusoaica lui Dunca: Dă-mi-l, te rog, pe Dunca, un pic.

Dunca: Îmi cer scuze, soția m-a informat un pic aiurea. Îmi cer scuze, am fost foarte supărat că ați făcut-o curvă. Indiferent ce se întâmplă, nu mai contează, eu am greșit, da, îmi cer scuze.

Vecina: Mie una nu mi se pare normal, să mă înjurați, să mă faceți în toate felurile, pe baza unor afirmații false.

Dunca: Domniță, îmi cer scuze, vă dați seama, se mai întâmplă, soția mea tot primește telefoane… Îmi cer scuze, am greșit. Fiecare om greșește, vă dați seama cum reacționez când o sună cineva noaptea și …

Vecina: Dacă vă uitați pe registrul de apel, o să vedeți că dumneaei ne-a sunat.

Dunca: Acum am luat telefonul, nu am înțeles bine, e adevărat. Deci îmi cer scuze, dar am reacționat și eu ca un bărbat a cărui femeie este înjurată. Mă înțelegeți, vă rog să mă iertați, e vina mea.

Vecina: În condițiile în care aveți înregistrarea, cum ați afirmat, și dețineți, totuși, o anumită funcție foarte respectată, nu mi se pare absolut normal să aveți o ieșire de genul, mai ales față de două domnișoare.

Dunca: ”Avem o problemă cu câinele, e un spirit liber!”

Dunca: Îmi cer scuze, doamnă, vă rog frumos. Îmi cer scuze, da?

Vecina: După ce dăm cu piatra, ne cerem scuze.

Dunca: Credeți-mă, vă rog, v-am răspuns și eu la partea cu câinele, că și pe mine mă doare sufletul, nu-l putem ține legat, avem o problemă cu el, e un spirit liber. Din momentul în care soția mi-a spus că la 12:44 ați înregistrat-o, nu, i-ați trimis poze, ați avut un limbaj cu ea… Acum, sigur, am luat telefonul să văd și, într-adevăr, dânsa v-a sunat, când mi-a spus că ați făcut-o curvă și iertați-mă, am reacționat ca un bărbat care-și apără partenerul de viață.

Vecina: În condițiile în care vă uitați pe înregistrarea pe care afirmați că o aveți o să vedeți…

Dunca: Doamnă, mă iertați sau…

Vecina: Nu vă supărați, eu v-am lăsat să vorbiți… Mi se pare normal să fie o dovadă de respect reciproc, ca între doi interlocutori, și să mă lăsați să termin de spus. Dacă tot susțineți că aveți înregistrarea, vă rog foarte frumos să ascultați, poate am avut un ton mai acid, asta nu neg, dar nu am insultat-o. Până nu a început să mă înjure în rusă, i-am răspuns la fel. Nu mi se pare normal ea să dea cu piatra și eu să tac.

Dunca: Da, domniță, e adevărat, și soția mea ține foarte mult la câini, avem vreo 5 sau 6 acolo, îi adună pe toți de pe stradă, le dă de mâncare și câinele are un spirit rebel, nu poate fi ținut în loc, ea e foarte afectată de orice se întâmplă vizavi de câine, ea acum s-a întors, am luat-o de la aeroport, plecată de multe zile, îmi cer scuze, înțelegeți, sunt un bărbat care mi-am apărat și eu soția și am greșit, da?

Vecina: Dar apărarea se poate face și frumos, fără injurii și amenințări.

Dunca: Este adevărat… Nu v-am amenințat, haideți, iertați-mă, domniță, vă rog frumos. Mă înțelegeți, acceptați-mi scuzele, am greșit ca un bărbat, știu ce probleme am cu doamna, numai scandal peste tot, nu pot să … Oriunde merge, lumea se ia de ea și am crezut, până am văzut ce atitudine ați avut, și atunci am zis: mă, da-mi să vad telefonul, cum te-a sunat? Și atunci am văzut că ea a sunat. Și în momentul ăla am înțeles, am înțeles că am greșit și îmi cer iertare. Vă rog frumos să mă iertați. Am greșit. Acum, dacă mă iertați, bine, dacă nu, nu-s primul, nici ultimul de pe planetă care greșește. Și am făcut-o pentru că, într-adevăr, eu țin foarte mult la câini.

Vecina: Dar faptul că trăim încă în 2022 într-o societate ar trebui să vă dea de gândit și să vă reconsiderați comportamentul și atitudinea și vorbele față de orice femei și față de oricine. Faptul că sunteți un bărbat nu vă dă dreptul să vă apărați soția într-un așa fel.

Dunca: ”Haideți, faceți un gest, iertați-mă, am greșit!”

Dunca: Doamnă, dumneavoastră sunteți, probabil, o doamnă civilizată care oricum ați vorbit urât și dumneavoastră la ora unu noaptea cu soția mea… Eu n-am de unde să știu. Atâtea se întâmplă, dumneavoastră aveți dreptate, mă bucur că aveți grijă de câini, eu, la rândul meu, am grijă de câini, am greșit și eu, acum ce să fac. Dar, vă rog să mă iertați. Dacă vreți să faceți un capital politic din asta, să faceți rău, nu e niciun fel de problemă, suport consecințele vorbelor.

Vecina: Țin să vă anunț că sunt apolitică și chiar nu are nicio relevanță partidul de care aparțineți sau funcția dumneavoastră…

Dunca: Domniță, mă iertați? Haideți, faceți un gest, iertați-mă, am greșit. Apărându-mi femeia cu care trăiesc. Poate nu-i normal în ziua de astăzi și nu v-am cunoscut, doamnă. Oamenii sunt de multe feluri, unii sunt mai buni, alții sunt mai răi, de unde să vă cunosc. N-am știut, iertați-mă.

Vecina: Dacă ați fi vorbit frumos, ați fi ajuns la altă concluzie. La revedere!

Dunca: Iertați-mă…

