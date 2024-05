Stațiunea montană din România care este unică în toată Europa. Puțini turiști de la noi știu de ea, dar străinii o adoră

Voi știți care este stațiunea montană din România iubită de foarte mulți turiști străini? Este unică în toată Europa și acolo se regăsește cel mai mare lac heliotermic din întreaga lume. Poate reprezenta un spațiu ideal pentru a-ți petrece vacanța, mai ales dacă ești în căutarea relaxării și a unui peisaj care îți taie respirația. Iată detaliile mai jos, în articol.

Stațiunea montană din România, care este unică în toată Europa, este situată în județul Mureș. Mulți turiști străini care vin în țara noastră să viziteze, printre altele, „comorile” ascunse în Transilvania fac o scurtă oprire și în această stațiune. De altfel, zona este recunoscută drept un „izvor de sănătate”.

Stațiunea se numește Sovata și tot aici se regăsește Lacul Ursu, fiind denumit și „Marea Moartă a Transilvaniei”. Motivul este legat de compoziția apei, având un nivel ridicat de salinitate. Conform datelor, lacul are o adâncime de 18 metri. Suprafața de 40.000 de metri pătrați conține o salinitate medie de 300 de grame per litru. De altfel, și forma atrage atenția, mai ales dacă este privită de sus și nu degeaba poartă numele de Lacul Ursu – are forma unei blăni de urs desfășurate.

Sovata, stațiunea montană din România apreciată de turiștii străini

Majoritatea persoanelor care se cazează în Sovata doresc să aibă parte de beneficiile pe care le oferă salinitatea apei. Cel mai mare lac heliotermic este preferat de turiști, mai ales de cei care doresc să își amelioreze natural anumite dureri (musculare, articulare).

„Acest tip de tratament era aplicat pe scară largă, sub supraveghere medicală, încă din anii 1970, cu metodele existente în acea perioadă. În prezent, la metodele clasice, se adaugă noile metode de diagnostic a cauzelor infertilităţii, cât şi posibilitatea de a urmări efectele terapiei în mod ţintit”, a precizat balneologul Suzana Pretorian, arată stiridecluj.ro.

De altfel, un alt aspect unic al lacului este legat de zona în care a apărut. Lacul Ursu este singurul lac sărat înconjurat de o vegetație bogată. Acesta a luat naștere în 1875, în locul în care exista o pășune. Acolo, curgeau două pârâiașe care duceau către un munte de sare. În urma ploilor torențiale, gaura din muntele de sare a fost obturată și în acest mod s-a format lacul sărat. În prezent, este foarte popular printre turiști, iar stațiunea Sovata prezintă numeroase spații de cazare pentru cei care doresc să aibă parte de un sejur de vis.

