Dacă vrei să ai un concediu de vis în 2024 în ținutul Afroditei, trebuie să scoți 11.507 lei pentru 7 zile. Lista celor mai bune 5 hoteluri all inclusive din Grecia

Temperaturile ridicate din ultima perioadă ne trimit cu gândul la zilele însorite de vară și implicit la vacanță. Și în vara anului 2024, una dintre cele mai căutate destinații de către români rămâne Grecia. Mulți sunt cei care deja au începutu să își planifice vacanța pe meleagurile elene, iar la mare căutare sunt hotelurile all inclusive. Pentru o vacanță de 7 zile în Grecia, la unul dintre hotelurile de top, românii trebuie să scoată din buzunar bani frumoși.

Top 5 hoteluri all inclusive din Grecia

Vara se apropie cu pași repezi, iar românii deja își plănuiesc concediul. Iar pentru a le face misiunea mai ușoară, am pregătit o listă cu cele mai bune cinci hoteluri all inclusive din Grecia. Spațiile de cazare alese sunt unele de top, ce oferă în sine o adevărată experiența. Iată lista celor mai bune 5 hoteluri all inclusive din Grecia.

Atlantica Beach Resort – Kos

Complexul Atlantica Beach Resort este situat pe insula Kos, la numai 12 kilometri de Aeroportul Internațional Kos. Acest complex este renumit pentru gama largă de facilități pe care o oferă, dar și pentru parcul acvatic cu tobogane spectaculoase și piscine pe care le pune la dispoziția turiștilor. Mai mult, hotelul de cinci stele oferă o gamă variată de restaurante și spații de relaxare.

Complexul este poziționat chiar la malul mării și beneficiază și de o plajă privată. Ei bine, pentru un sejur de 7 zile, în perioada 10-16 iunie, românii trebuie să scoată din buzunar 11.507 lei, pentru două persoane.

Grecotel Marine Palace & Aqua Park – Creta

Un alt hotel de top din Grecia este Grecotel Marine Palace & Aqua Park din Creta. Complexul pune la dispoziția turiștilor un pachet all-inclusive greu de refuzat și oferă distracție garantată în cadrul waterpark-ului remarcabil, dar și momente de reaxare la centrul spa. De asemenea, turiștii se mai pot bucura de piscina interioară, de saună și sala de fitness.

Mai mult, și oferta culinară este una bogată. Aici, un sejur de 7 zile, în perioada 10-16 iunie, costă 9.818 lei, pentru două persoane.

Miraggio Thermal Spa Resort – Paliouri

Un alt complex all inclusive de top din Grecia este Miraggio Thermal Spa Resort. Aici, camerele turiștilor sunt unele extrem de spațioase și oferă o vedere superbă la mare. Complexul se bucură de plajă privată, cu nisip fin și șezlonguri pentru fiecare turist.

Situat în Paliouri, complexul este recunoscut pentru oferta culinară, dar și pentru distracția garantată. Un sejur de 7 zile, în perioada 10-16 iunie, costă aici 12.173 lei, pentru două persoane.

(VEZI ȘI: STAȚIUNEA ÎN CARE PETRECEAU VEDETELE DE LA HOLLYWOOD A AJUNS O PARAGINĂ. POVESTEA „HOTELULUI NEATINS” DE 7 STELE CARE A DEVENIT O RUINĂ)

Mitsis Laguna Resort & Spa – Rhodos

Cei care își doresc ca în acest an să își petreacă vacanța în insula Rhodos se pot îndrepta către Mitsis Laguna Resort & Spa. Complexul este printre cele mai populare, fiind vânat de mulți turiști. Acesta are și un waterpark impresionant, ce îl face ideal pentru familiile cu copii.

Aflat la 20 de km de Aeroportul Internațional Heraklion, Mitsis Laguna Resort & Spa este alegerea perfectă pentru o vacanță all-inclusive. Un sejur de 7 zile, în perioada 10-16 iunie, costă 12.173 lei, pentru două persoane.

Alexandra Golden Boutique Hotel – Thassos

Una dintre destinațiile des alese de români este Insula Thassos. Aici, unul dintre cele mai renumite hoteluri all-inclusive este Alexandra Golden Boutique Hotel. Însă, complexul nu este destinat familiilor, căci nu permite accesul copiilor. Dar adulții vor petrece aici o vacanță memorabilă.

Alexandra Golden Boutique Hotel este situat la 33 de kilometri de aeroportul Kavala International, iar un sejur de 7 zile, în perioada 10-16 iunie, costă 13.965 lei, pentru două persoane.

(CITEȘTE ȘI: NOI REGULI PENTRU ROMÂNII CARE MERG ÎN CONCEDIU, ÎN GRECIA. SURPRIZA NEPLĂCUTĂ PE CARE O VOR AVEA PE PLAJE)