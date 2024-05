Cum arată Kelly din Beverly Hills, 90210, la 52 de ani. Boala cumplită de care suferă actrița

Îți mai amintești de Kelly din Beverly Hills, 9021? În anii 1990, când serialul era pe val, Jennie Garth a cucerit multe inimi în rolul lui Kelly Taylor. Chiar și așa, problemele nu au ocolit-o pe actriță nici acum, la 52 de ani, ea luptându-se și cu o boală degenerativă.

Viața a încercat-o greu pe Jennie Garth, dar nu și-a pierdut din frumusețe. Jennie Garth se menține în formă la 52 de ani, cu toate că în trecut s-a confruntat cu fluctuații de greutate și că are reale probleme de sănătate. Actrița și-a revenit spectaculos în ultimii ani și arată uimitor, chiar dacă semnele timpului și-au pus amprenta pe chipul ei!

În anii 1990, serialul Beverly Hills 90210, în care era povestită viața unor liceeni americani, ținea milioane de fani în fața televizoarelor. Iată că au trecut mai bine de 30 de ani de atunci, iar fanii încî nu i-au uitat pe protagoniștii poveștii care s-a bucurat de un asemenea succes, încât a rulat timp de 10 ani pe micul ecran. Kelly Taylor, blonda delicată din serial, interpretată de actrița Jennie Garth, a fost timp de un deceniu America’ s sweethart. Trei decenii mai târziu, actrita nu și-a pierdut deloc din farmecul de odinioară.

Dragostea nu prea i-a surâs lui Jennie Garth

Dacăa a vut o carieră răsunătoare, pe plan personal, Nennie Garth nu a fost la fel de norocoasă, pentru că se află deja la al treilea mariaj și a fost la un pas de divorț și cu al treilea soț… Actrița are însă trei fiice superbe provenite din mariajul cu cel de-al doilea soț, Peter Facianelli: pe Luca Bella, în vârstă de 26 de ani, pe Lola Ray, în vârstă de 21, și pe Fiona Eve, în vârstă de 17 ani.

Actrița a fost căsătorită cu prima oară cu muzicianul Daniel B. Clark (1994-1996), apoi cu tatăl celor trei fiice ale sale, Peter Facianelli (2001-2013), iar din 2015 este măritată cu Dave Abrams. Relația lor nu a fost uan roză, întrucât cei doi au stat despărțiți câteva luni i-a ajutat să vadă lucrurile altfel, iar ulterior s-au reconciliat, după ce soțul ei și-a retras cererea de divorț, în 2019: „Ne-am grăbit prea tare. Aveam lucruri individuale de care trebuia să ne ocupăm. Poate că a fost o greșeală să ne mișcăm atât de repede. Va trebui să învățăm și să creștem din asta. Când totul n-a mai fost la fel de strălucitor și de frumos ca la început, când lucrurile au devenit o provocare, Dave n-am mai știut la fel de bine cum să se ocupe de ele. A trebuit să ne separăm complet. Aveam nevoie de timp pentru a crește.”.

,,Amândoi am avut de învățat în mod separat. Apoi am revenit și am împărtășit între noi cum am crescut. Asta a fost cheia care ne-a conectat și ne-a făcut să ne vedem diferit’, a declarat Jennie pentru People.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă actrița

La 30 de ani, Jennie Garth era diagnosticată cu probleme la inimă și a aflat că va trebui să le monitorizeze toată viața. La 45 de ani, a mai apărut o problemă, actrița a fostdiagnosticată cu osteoartrită. Jennie a dezvăluit într-un interviu că a început să simtă rigiditate în degete și mâini la vârsta de 47 de ani și are dureri la genunchi ori de câte ori se ridică, dar a fost șocată atunci când a fost diagnosticată cu o boală care-i afectează articulațiile: ,,„Mi-am spus că sunt prea tânără pentru artrită”, a spus Garth, pentru Insider Thursda.

Cu toate aceste probleme, Jennie Garth încearcă să rămână pozitivă.

FOTO: Instagram