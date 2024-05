Cine îi ia locul lui Christian Sabbagh la pupitrul știrilor Kanal D. Nimeni nu se aștepta la asta!

Christian Sabbagh a anunțat public faptul că va lua o pauză de la micile ecrane! Decizia jurnalistului i-a luat prin surprindere pe telespectatorii săi fideli, care obișnuiau să-l vadă la pupitrul Știrilor Kanal D. La scurt timp de la vestea dată de moderatorul TV s-a aflat și cine i-a luat locul. Este vorba despre o altă vedetă a postului de televiziune, care va face o mutare importantă în perioada ce urmează.

Christian Sabbagh va lua o pauză de la micile ecrane, anunțul fiind făcut chiar de el pe rețelele de socializare. Cunoscutul om de televiziune era mereu prezent pe sticlă, în cadrul Știrilor Kanal D. Moderatorul are nevoie de o perioadă în care să se axeze pe familie, în special pe fiul său.

Prezentatorul și-a motivat absența de la pupitrul știrilor, spunând că se axează pe boala copilului său, diagnosticat cu autism. Cel mic are nevoie de un tratament inovativ, iar jurnalistul are de gând să se focuseze pe relația cu băiatul lui. N-o să lipsească mai mult de o săptămână, timp în care va fi plecat la Viena cu fiul lui.

Vestea i-a luat pe telespectatori prin surprindere și n-a mai durat mult, căci toți s-au întrebat cine vine în locul titanului de la Știrile Kanal D.

”O perioadă scurtă nu voi mai prezenta ştirile. Încerc un tratament inovativ pentru fiul meu, care este diagnosticat cu autism. Indiferent de problemele mele, rămân același jurnalist, doar că trebuie să iau o pauză.”, se arată în postarea făcută de Christian Sabbagh pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: CHRISTIAN SABBAGH SE RETRAGE DIN TELEVIZIUNE! MOTIVUL PENTRU CARE PLEACĂ DE LA PUPITRUL ȘTIRILOR KANAL D

Cine îi ia locul lui Christian Sabbagh la pupitrul știrilor

Radu Andrei Tudor este cel care îi va lua locul lui Christian Sabbagh în perioada în care lipsește de la pupitrul Știrilor Kanal D. Jurnalistul prezenta News Time de la Kanal D2, de luni până vineri la ora 20:00. Acesta le oferea românilor cele mai importante informații și evenimente ale zilei și va continua să facă același lucru, doar că la Kanal D, cât timp lipsește Christian Sabbagh.

CITEȘTE ȘI: MANECHINUL COMBINAT DE CHRISTIAN SABBAGH, DE LA KANAL D, LA ISTANBUL. CUM A CUNOSCUT-O PE IULIA, ACTUALA SA NEVASTĂ

Majoritatea telespectatorilor fideli i-au transmis lui Sabbagh și familiei sale cele mai frumoase urări și mesaje de încurajare, după ce cunoscutul om de televiziune a mărturisit public problemele cu care se confruntă fiul său.