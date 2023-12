Manechinul combinat de Christian Sabbagh, de la Kanal D, la Istanbul. Cum a cunoscut-o pe Iulia, actuala sa nevastă

Christian Sabbagh (51 de ani) a devenit unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România, însă a reușit aproape tot timpul să rămână discret atunci când a venit vorba despre familia sa. Cine este, de fapt, Iulia (30 de ani), femeia din spatele jurnalistului de la Kanal D.

Christian Sabbagh și Iulia formează un cuplu de 6 ani, însă căsnicia lor nu a fost tot timpul presărată cu evenimente fericite. Povestea lor de dragoste a început pe vremea când Iulia era studentă la Facultatea de Medicină și mai chocheta cu modelingul.

Care este povestea de dragoste dintre Christian Sabbagh și Iulia, soția sa

Coincidența sau nu, moderatorul TV a fost prezent la un eveniment public, acolo unde Iulia a defilat pe podiumul de modă. După două căsnicii eșuate, Christian Sabbagh a fost cucerit pe loc de frumusețea viitoarei sale soții.

„Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu știa cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulți ani. Era foarte frumoasă și a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon și am reușit să o conving să fim împreună.”, spunea jurnalistul în urmă cu ceva timp.

La scurtă vreme după ce au decis să formeze un cuplu, tânăra a renunțat la facultate și s-a mutat alături de Christian Sabbagh în România. Din cauza diferenței de vârstă de 19 ani dintre ei, au existat momente în care s-au confruntat cu prejudecățile celor din jur, au avut parte de răutăți și chiar au existat oameni care au făcut tot posibilul să-i despartă. Jurnalistul de la Kanal D și soția sa au reușit să treacă peste toate piedicile.

”Nu a fost totul minunat de la început și nu am avut o poveste de dragoste ca în filme. Am avut parte de multe răutăți în jurul nostru, de oameni care nu ne-au vrut împreună, care au încercat sub orice formă să ne despartă, să ne facă rău, dar pe noi nu ne-a afectat acest lucru, drept dovadă, astăzi avem doi copii minunați, o familie frumoasă”, a declarat Iulia Sabbagh pentru Specatacola.

Christian Sabbagh: ”Am renunțat de multe ori la familie”

Prezentatorul de la Kanal D recunoaște că el este partenerul răbdător din căsnicia sa cu Iulia. Christian Sabbagh și soția sa au împreună doi copii, Anais și Christian Jr.