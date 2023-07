Studenta pentru care durul Christian Sabbagh și-a lăsat nevasta: „E adevărat că am o iubită și suntem la început de relație”. Scandalul din spatele ultimei căsnicii a prezentatorului Kanal D

Viața amoroasă a lui Christian Sabbagh se arată la o analiză mai amănunțită una destul de complicată, presărată cu numeroase suișuri și coborâșuri. Jurnalistul are la activ trei căsnicii, iar ultima dintre ele a ridicat numeroase semne de întrebare, asta pentru că s-a vehiculat faptul că a renunțat la a doua soție pentru a treia.

Christian Sabbagh se află la al treilea mariaj. Despre prima soție a jurnalistului se știu destul de puține și nici el nu a făcut prea multe declarații în acest sens. A doua soție a fost Louise, femeia de care a divorțat după 10 ani de căsnicie. Iar cea de-a treia soție este Iulia, între cei doi existând o diferență de vârstă de 19 ani.

Studenta de care Christian Sabbagh s-a îndrăgostit.

Căsnicia dintre Christian Sabbagh și Louise, cea de-a două soție, a fost una presărată cu multe certuri. Cei doi s-au gândit de mai multe ori la divorț, însă jurnalistul a reușit de fiecare dată să își împace soția. Însă, ultima împăcare de acest fel a contrariat pe mulți, asta pentru că în același timp ce anunța că el și soția lui au revenit la sentimente mai bune, declara și că are o nouă iubită, mult mai tânără.

În cele din urmă divorțul de Louise a devenit inevitabil, iar Christian Sabbagh începea așa cum se cuvine relația cu Iulia, studenta care i-a cucerit inima și care i-a devenit mai târziu soție.

„Da, e adevărat, am o iubită. Sunt împreună cu tânăra stabilită în Spania. Avem o relaţie frumoasă aflată la început, care sper să se dezvolte frumos. Este un capitol nou din viaţa mea, care merge înainte”, declara Christian Sabbagh, la vremea respectivă.

„A fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o”

Pe vremea când Christian Sabbagh și Iulia se întâlneau, aceasta din urmă avea numai 25 de ani și era studentă la medicină, rezidentă în Spania. Cei doi s-au cunoscut în Istanbul prin intermediul unor cunoștințe comune, iar jurnalistul a fost cucerit de la prima privire.

Astfel, între cei doi a început o poveste de dragoste, iar în anul 2017 se căsătoreau. Diferența de vârstă de 19 ani nu a reprezentat niciodată o problemă între ei, iar din rodul iubirii lor au apărut doi copii.

„Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu ştia cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulţi ani. Era foarte frumoasă şi a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon şi am reuşit să o conving să fim împreună”, mai declara Christian Sabbagh.