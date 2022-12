Motivul pentru care soția lui Christian Sabbagh s-a confruntat cu depresia. Ce s-a întâmplat în viața de familie: ”În capul meu erau gânduri negre”

Iulia și Christian Sabbagh au împreună un băiețel în vârstă de patru ani pe nume Christian Jr. Anul trecut, o veste avea să șocheze întreaga familie. Micuțul lor a fost diagnosticat cu autism. În cadrul unui interviu, soția jurnalistului de la Kanal D a mărturisit cum a asimilat informația pe care medicii i-au transmis-o și cum s-a confruntat cu depresia.

Anul trecut, Iulia și Christian Sabbagh au primit o veste total neașteptată care a generat un șoc în familie. Micuțul lor Christian Jr, în vârstă de patru ani, a fost diagnosticat cu TSA – tulburare de spectru autist. Cu greu au reușit să digere informația pe care au primit-o din partea specialiștilor. Șocul pe care l-a simțit, în urma aflării acestei vești, a condus-o pe soția jurnalistului la depresie. Avea gânduri negre, mărturisește ea, fiind necesară consilierea psihologică pentru a regăsi echilibrul de care are nevoie și pentru a fi alături de fiul ei.

Iulia, soția lui Christian Sabbagh: „Îmi doream să se termine viața mea”

Iulia a luptat cu depresia și a fost extrem de hotărâtă să o învingă, pentru a fi alături de fiul ei și al jurnalistului Christian Sabbagh.

„Anul trecut, în această perioadă, aveam să primesc, probabil, cea mai dureroasă veste. Copilul meu avea să fie diagnosticat cu tulburare de spectru autist. Este adevărat că am trecut printr-o depresie destul de urâtă. Nu voiam să vorbesc cu nimeni, nu voiam să aud pe nimeni. Îmi doream să se termine viața mea, pentru că nu știam foarte multe lucruri despre acest diagnostic. La vremea respectivă, în capul meu erau numai gânduri negre.

Recunosc că am avut nevoie de consiliere psihologică să înțeleg că lucrul cel mai important este ca eu să fiu bine ca să-l fac bine și pe fiul meu. Am căutat ajutor pentru a mă vindeca mintal, pentru a avea puterea de a fi sprijinul copiilor mei, indiferent de situațiile grele cu care am fost încercați”, a spus Iulia Sabbagh pentru Spectacola.

Sursă foto: Facebook / captură video YouTube