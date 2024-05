Bordea a pățit-o în Vama Veche! Juratul de la iUmor, ”traumatizat” de 1 Mai

Cătălin Bordea nu se numără nicidecum printre vedetele autohtone care au luat cu asalt litoralul, de 1 Mai. Din contră, comediantul evită de ani buni astfel de escapade. Mai precis, încă de când era student. La acea vreme, juratul de la iUmor a avut o experiență nu tocmai plăcută, la Vama Veche. Motiv pentru care, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta preferă un „șpriț academic cu niște prieteni buni”, decât prezența unor femei aflate sub influența alcoolului.

Cătălin Bordea petrece această zi, de 1 Mai, într-un altfel de mod decât o fac vedetele aflate în număr mare, pe litoral. Actorul sărbătorește prin muncă, întrucât își renovează terasa, iar apoi la un „șpriț academic, în compania prietenilor buni”.

Acesta nu mai merge la mare de ani buni, în această perioadă, după experiența de care a avut parte, la Vama Veche, pe când era student.

„Distracția de 1 Mai și interacțiunea cu femei bete pe la mare se situau pe locul șapte și opt după găsire șosete în pătrățele și cumpărat humus…Am avut parte de experiente din astea în facultate. Și doar o dată. Am fost în Vama Veche, m-am izbit de gălăgia oamenilor beți. Și mi-a ajuns. De atunci, am evitat să mai plec la mare de 1 mai. Prefer un șpriț academic cu niște prieteni buni. Nu am găsit acum niciun motiv întemeiat să mai plec de acasă. Renovăm terasa clubului. Turnăm beton, construim acoperiș. Ne pregătim pentru ce va urma. La vară, acolo vor avea loc show-urile”, a declarat acesta în exclusvitate pentru CANCAN.RO.

„Evit femeile bete, doar atunci când sunt treaz”

Altfel, juratul de la iUmor nu a evitat să-și spună părerea în legătură cu femeile aflate sub infuența alcoolului.

„Acestea sunt o șansă extraordinară pentru bărbații care nu au șanse în mod normal de a simți o formă de atenție feminină”, a adăugat acesta.

Bordea nu ne-a ascuns nici faptul că intră în contact și cu astfel de tinere, dar doar în anumite circumstanțe.

„Le evit. Dar doar atunci când sunt treaz”, ne-a spus comediantul.

De mai bine de un an, de când a divorțat de Livia, fosta soție care l-a înșelat cu cel mai bun prieten, comediantul s-a axat pe proiectele profesionale. Potrivit propriilor mărturisiri, în viața sa nu a apărut încă femeia pe care să o iubească încât să înceapă o relație serioasă.

