Cătălin Bordea a făcut o nouă achiziție de care pare tare încântat. Doar îi merge extrem de bine pe plan profesional și-și poate permite cam orice. Mai precis, înainte de a pleca în turneul internațional, în care va bifa spectacole la Lyon, Geneva, Torino și Nisa, comediantul a scos bani frumoși pentru a intra în posesia primei sale motociclete. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cătălin Bordea va renunța din când în când la mașina pe care și-a recuperat-o de la fosta soție, pentru a profita de noua achiziție făcută. Mai precis, comediantul a scos bani frumoși din buzunar pentru a-și lua prima sa motocicletă, un Harley Davidson pe care și l-a dorit de mult timp. În ciuda faptului că nu are experiență în a o conduce, actorul nu se teme de traficul infernal din capitală.

„Mi-am luat un Harley. Pe care o să-l călăresc doar eu. E prima mea motocicletă. Nu mi-e teamă să o conduc. Absolut deloc. Din fericire, după ultima perioadă mai am frică doar de gândaci și să nu pice curentul”, a spus Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine e tânăra care-l însoțește peste hotare

În timp ce nu același lucru îl poate spune și despre viața sa sentimentală, lui Cătălin Bordea îi merge extrem de bine pe plan profesional. El a devenit, recent, primul comediant cu un special, „Bordea. Teoria consiprației”, cumpărat de Netflix, Totodată, artistul a avut două spectacole sold-out la Sala Palatului, iar acum e plecat într-un turneu internațional în care va urca pe scenă la Lyon, Geneva, Torino și Nisa. Acesta e însoțit nu doar de Nelu Cortea, alături de care a câștigat America Express, ci și de Teodora Nedelcu, fostă finalistă la iUmor.

„Teodora ne e ca o soră. Ne e colegă. Este angajată la noi la club și ne știm de 15 ani. Astăzi avem spectacol în Franța, la Lyon, apoi vom continua la Geneva, Torino și Nisa. Nu mă însor aici. Sunt singur, nu am pe nimeni. Munca mă ține la distanță. Profesional, lucrurile merg foarte bine”, a completat juratul de la iUmor.

„Merg înainte”

Chiar dacă și-a pierdut recent mama pe care o adora, Bordea este nevoit să rămână mereu cu zâmbetul pe buze. Îi cere acest lucru meseria pe care o are, iar familia și prietenii îi dau puterea să meargă mai departe.

„Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini.”, ne-a spus acesta.

