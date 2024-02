Cum se vindecă Bordea de depresie, după divorț și moartea mamei lui: ”Am aplicat regula de cinci!”

Cătălin Bordea se află într-un program de recuperare, după ce viața i-a dat o dublă lovitură: divorțul, iar apoi decesul mamei sale. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, comediantul a mărturisit că pentru a fi într-o relație din ce în ce mai bună cu el însuși aplică regula de cinci, și anume cea bazată pe terapie, sport, sex, ciocolată și prieteni.

Viața i-a dat o dublă lovitură lui Cătălin Bordea: divorțul, iar apoi decesul mamei sale. El nu ne-a ascuns faptul că și bărbații plâng câteodată, dar cum meseria sa implică să fie mereu cu zâmbetul pe buze, actorul nu s-a dat bătut niciodată. Și de această dată, comediantul a găsit rețeta pentru a avea din nou o relație bună cu el însuși.

„Sunt într-o relație din ce în ce mai bună cu mine însumi, și asta contează foarte mult. Am aplicat regula de 5, și anume – terapie, sport, sex, ciocolată și prieteni. Fiecare își face dozajul propriu la fiecare din astea”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și bărbații plâng, câteodată

Recent, juratul de la iUmor a fost surprins de paparazzi CANCAN.RO în lacrimi, la marginea Pădurii Băneasa, după ce și-a terminat antrenamentul pe care-l face aproape zilnic. Acesta nu ne-a ascuns faptul că da, și el obișnuiește să plângă, uneori.

„Toată lumea plânge, câteodată. Obișnuiesc să fac multe lucruri care țin de a fi om”, a adăugat acesta.

Oricât de mare e însă durerea pentru Cătălin, acesta își vede mai departe de cariera sa. A participat la filmările de la iUmor și se pregătește pentru turneele pe care le va susține în toată Europa.

„Am o familie care depinde de mine”

După ceși-a pierdut mama, răpusă de o boală nemiloasă cu care s-a confruntat în ultimii ani, cancerul, la doar 55 de ani, comediantul și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Fac față pentru că nu am de ales. Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini”, ne-a spus acesta.

