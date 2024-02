Cătălin Bordea trece prin momente cumplite după pierderea mamei sale. Ce vise bizare a avut comediantul. „Nu mai am o mamă”

Cătălin Bordea trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale. După ce s-a despărțit de fosta sa parteneră, comediantul și-a pierdut în urmă cu câteva zile în urmă mama. Bordea a dezvăluit că a avut mai multe vise bizare despre cea care i-a dat viață.

Cătălin Bordea este una dintre cele mai carismatice figuri din industria showbiz-ului românesc. După o relație de 11 ani, Cătălin și Livia au hotărât să pună capăt relației lor câteva luni în urmă. Cei doi au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Cu toate că admiratorii lor credeau că relația lor va ține o veșnicie, cuplul a decis să meargă pe drumuri separate.

În urma experienței traumatice din 2023, când a trecut printr-o despărțire dureroasă de fosta sa soție, Cătălin Bordea a fost lovit de o altă tragedie. Cu doar câteva zile în urmă, mama comediantului a trecut în neființă.

Înainte de a-și lua rămas bun de la mama sa, cunoscutul comedian a împărtășit un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre un vis pe care l-a avut la trei zile după incidentul dramatic.

„Am sănătate, am o bunică cu multe sfaturi, am un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă țin pe linia de plutire, am luciditate şi recunoșțință. Am o meserie care face lumea fericită și care mă apropie de oameni pe care nu îi cunosc ca și cum ne știm de o viată. Nu mai am o mamă, fizic, însă în sufletul meu e vie, e liniștitǎ, zâmbește și mă ține în brațe când am nevoie.

Ne pierdem timpul cu judecăți față de niște părinți care funcționau în altă realitate și pierdem prezentul. Și uite așa se naște depresia, copii mari, care speră la un trecut mai bun. Aseară am visat-o. Mi-a zis: „Copile, acuma nu mai depindem de telefon. Acum poți vorbi oricând cu mine, în gând, că te aud” Mama, care m-a făcut atât de tânără încât la un moment dat eu îmi făceam temele într-o cameră, ea în cealaltă.”, a fost mesajul postat de Cătălin Bordea pe rețelele de socializare, la scurt timp de la decesul mamei sale.