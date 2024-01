Cătălin Bordea e în doliu! Mama comediantului a murit, după o boală grea

Cătălin Bordea trece prin momente cumplite. Mama comediantului s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani. S-a luptat cu o boală cruntă care, în cele din urmă, i-a măcinat organismul. Înmormântarea va avea loc în satul său natal din județul Botoșani.

Este doliu în familia lui Cătălin Bordea. Mama actorului de stand-up comedy s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani. Mama comediantului se lupta, de mult timp, cu o boală nemiloasă, și anume cancerul. Mama lui va fi înmormântată în Todireni, satul natal din județul Botoșani, conform botosaninews.ro.

Deși Cătălin Bordea a fost crescut de bunica sa, Aspazia, comediantul a avut o legătură specială cu cea care i-a dat viață. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, după divorțul de Livia Eftimie, comediantul mărturisea că se confruntă cu probleme personale mari. Atunci, a adus în discuție faptul că mamei sale îi recidivase cancerul.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în luna iulie 2023.