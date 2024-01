Scandalurile și certurile dintre Cătălin Bordea și Livia durau de „o veșnicie”. Cei doi nu se mai înțelegeau deloc cu mult timp înaintea divorțului

Cătălin Bordea și Livia Eftimie și-au spus adio vara trecută, după nenumărate certuri și împăcări. Cei doi au fost împreună ani buni, însă bruneta și-a dorit separarea. După multe neînțelegeri, comediantul și fosta stewardesă au divorțat, iar la scurt timp CANCAN.RO dezvăluia că bruneta se iubește cu cel mai bun prieten al fostului ei soț. Imaginile incendiare i-au luat pe toți cu asalt, inclusiv pe juratul de la iUmor. Se pare că discuțiile aprinse de cuplu ar fi început cu multă vreme înainte de despărțire, iar câștigătorul de la America Express n-a avut un șoc că fosta lui și-a găsit pe cineva, ci pentru că era vorba despre un bun amic de-al lui.

Cătălin Bordea și Livia Eftimie au avut parte de un an plin de certuri și împăcări, înainte să ia decizia radicală de a divorța. Bruneta și-a regăsit dragostea în brațele lui Spike, unul dintre cei mai buni prieteni ai comediantului, care a și fost cavaler de onoare la nunta lor. Se pare că dragostea nu ține cont de nimic atunci când te lovește, căci fosta stewardesă și noul ei iubit nu au ținut cont de nimeni și de nimic. După ce s-a văzut femeie liberă, Livia s-a afișat cu noul partener iar CANCAN.RO a scos la iveală întreg amantlâncul.

Lucrurile au început să se strice în căsnicia lor cu un an înainte de divorț. Cătălin Bordea și Livia Eftimie au încercat să mai acorde o șansă relației lor, însă nimic nu a mers. De curând, comediantul a dezvăluit din nou faptul că nu se mai înțelegeau, iar anul dinaintea divorțului a fost plin de separări. Juratul de la iUmor a recunoscut că nu s-a simțit deloc bine în perioada respectivă și avea impresia că este urmărit de ghinion.

„Eram în perioada de despărțire și chestii de genul ăsta. Eram aproape de finalul despărțirii, adică atunci când după un an numai de despărțiri, se adună…am intrat în mașina de turneu, să mergem la Caracal, acolo aveam primul show. Și pe drum eram foarte supărat, cu gluga-n cap, și la un moment dat fiind van, telefonul a căzut sub scaun…și sunt scaunele alea care de rabatează. Am oprit să-mi iau un suc și când m-am întors, colegul care era în spate a tras scaunul înapoi și a prins telefonul. Și a început să tot tragă de el. Telefonul meu luase foc. După un an, totul negru, am mai văzut și telefonul că ia foc…mi se părea absurd (…)”, a povestit Bordea, într-un podcast.