Marcel de la Insula Iubirii a semnat cu Antena 1! În ce emisiune apare ispita celebră

Se pare că Marcel de la Insula iubirii și-a găsit vocația în viață. Fosta ispită masculină din show-ul de la Antena 1 a acceptat să facă parte dintr-un nou proiect în televiziune, devenind astfel coleg de platou cu Dan Capatos la Xtra Night Show.

Marcel Andrei a devenit celebru în sezonul 8 de la Insula iubirii. Jucând cu sfințenie rolul de ispită masculină, tânărului i s-au aprins călcâiele după concurenta Maria, iubita lui Dany Boy. Fără prea mare succes, tânărul a sperat până în ultima clipă ca Maria să își îndrepte atenția către el, însă în zadar. Revenind pe meleaguri românești Marcel a făcut furori pe oriunde a mers și a continuat să își caute sufletul pereche. NU RATA: Marcel de la Insula Iubirii dă din casă! Ispitele masculine au vrut să dea bine pe sticlă: „Eu am fost cireașa de pe tort”

De data aceasta a avut noroc și pe plan sentimental. În stilul lui personal și cu ajutorul replicilor sale renumite, tânărul a cucerit-o pe Armina, care i-a devenit logodnică. În urmă cu o zi, cei doi îndrăgostiți au fost invitați în emisiunea ”Un show păcătos” acolo unde Mara Bănică, colega lui Dan Capatos, a făcut un anunț important. Marcel este noul angajat al emisiunii Xtra Night Show.

„Marcel, aflat aici lângă mine, de mâine, este mare prezentator Antena Stars. Prezintă XNS alături de frumoasa noastră Natalia Mateuț. Amira este doar o zi aici. Va fi stilista lui personală. Am înțeles că ea te va îmbrăca, va sta lângă tine să îți țină pumnii.”, a spus jurnalista.

Astfel, Marcel a fost invitat de către producătorii emisiunii ”Xtra Night Show” să-i țină locul – pentru o perioadă – lui Andrei Șefănescu. Reamintim că – începând din această toamnă, Natalia Mateuț și Andrei Ștefănescu sunt prezentatorii emisiunii în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. În același timp, Dan Capatos rămâne la pupitrul emisiunii ”Un show păcătos”, format care va fi difuzat de luni până joi, de la ora 21:30 – pe Antena Stars.

Prin urmare, în lipsa lui Andrei Ștefănescu, Marcel s-a alăturat staff-ului de la Antena Stars. După ce anunțul a fost făcut public, cu mare bucurie, acesta a declarată că: ”Mă bucur că particip în staff-ul ăsta, cred că o să fie tipul meu”.

După ce și-a dus rolul de ispită la Insula iubirii, Marcel s-a întors în România și a continuat să spere și să viseze la sufletul lui pereche. Nu s-a lăsat demoralizat de eșecul cu Maria, iar la scurt timp și-a găsit marea iubire. Tânărul s-a îndrăgostit nebunește de Armina Grigoraș. Originară din Timișoara, bruneta este agent imobiliar, meserie care ar fi fost pusă la îndoială de cei mai cârcotași internauți. La un moment dar, în spațiul public au apărut informații despre adevărata meserie a brunetei. Mai exact, aceasta a fost acuzată că pe vremea când locuia în Dubai ar fi fost escortă de lux.

„Sunt poze luate de pe Instagram. Am văzut și eu acea postare. Avocatul meu le va scoate. Este o mare prostie ce se spune despre mine. Sincer. Eu în Dubai am muncit normal, am lucrat în imobiliare, de doi ani și ceva. Mă rog… Pe noi (n.r. ea și Marcel) nici nu ne mai interesează ce scriu unii și alții. Nu știu cine a pus acele fotografii, cu acele scrisuri. Sigur o să aflu eu, în curând. Sunt niște lucruri prostești. Sunt poze furate de pe Instagram în care eu sunt acuzată că aș face nu știu ce”, a declarat Armina, potrivit fanatik.ro.