Marcel de la Insula Iubirii dă din casă! Ispitele masculine au vrut să dea bine pe sticlă: „Eu am fost cireașa de pe tort”

Marcel Andrei a făcut senzație la Insula Iubirii, unde a ajuns să fie cel mai îndrăgit dintre participanți. Ispita masculină a creat o atmosferă plăcută în timpul show-ului de la Antena 1, mai ales după ce a pus ochii pe Maria Covașa. Bărbatului i s-au aprins călcâiele după blondină și a început să facă tot felul de gesturi siropoase la adresa ei. Datorită acestora, el a ajuns să fie în centrul atenției pe micile ecrane. Telespectatorii l-au adorat și au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui. Ce spune acum „Maluma” despre experiența lui în Thailanda?

Marcel de la Insula Iubirii a ajuns cunoscut datorită felului său de a fi și a replicilor savuroase pe care le-a spus, în timpul emisiunii de la Antena 1. Acestuia i s-a pus pata pe fosta iubită a lui Dani Boy și a făcut tot posibilul să se apropie de ea. I-a reușit inițial, dar lucrurile s-au schimbat spre finalul show-ului când Maria Covașa s-a apropiat de Alin Simoiu. Dezamăgirea s-a putut vedea cu ușurință pe fața lui „Maluma”, dar a reușit să treacă peste un refuz. La câteva luni de la sfârșitul emisiunii de la Antena 1, Marcel a vorbit pe șleau despre experiența din Thailanda.

Bărbatul consideră că a fost „cireașa de pe tort” de la Insula Iubirii, pentru că a dus „greul” show-ului. A făcut haz de necaz, iar glumele lui au rămas în istoria emisiunii, după ce au devenit virale pe internet.

„Ideea mea a fost să ies din rutina pe care o aveam acolo, la muncă. Am zis să fac totul spontan și dacă e reality-show, să fie reality-show. Când am spus că eu sunt mai diferit decât ceilalți, am luat hate, un milion de comentarii pe Facebook, toți mi-au dat-o la fileu. Și am demonstrat că am fost cu totul altceva față de ei. Eu am fost cel mai activ, din prima noapte, până la final. Eu am vrut și să creez povestea asta, să aibă un exemplu lumea de acasă, să vadă cum să se comporte. Am și din familie chestia asta, le am exemplu pe maică-mea, pe sora mea.

Eu m-am inspirat și din filmele indiene, eu mă uit, îmi plac. Oriunde m-am dus în lumea asta și unde am lucrat, tot timpul am fost pe caterincă, pe tachinare, și cu colegii, și cu clienții. Îmi place să fie atmosferă. Și la emisiune, eu am fost cireașă de pe tort. Dacă eu nu făceam distracție, ceilalți mai puțin. Când începeam eu, începea și nebunia. Și la petrecerile tematice la fel. Dormeam 3-4 ore și în rest eram activ. Mă culcam la 4-5 dimineața si mă trezeam la 8, ceva de genul. M-am străduit acolo”, a spus Marcel Andrei, în podcastul lui Ameri Nasrin.