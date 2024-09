Interviu special cu George Simion și soția lui. Relația s-a înfiripat în mijlocul campaniei și a culminat cu un inel ”problemă”: „Nu a fost dragoste la prima vedere”

Toată lumea îl cunoaște pe liderul AUR prin prisma acțiunilor sale din politică, însă CANCAN.RO vă prezintă aspecte mai puțin cunoscute de public despre George Simion. Și-a întâlnit marea dragoste în timp ce era în campanie, a orchestrat o cerere în căsătorie atipică, iar din primăvara acestui an experimentează, pentru prima dată, rolul de tată pentru Radu, fiul lui și al Ilincăi. Între el și soția sa există o diferență de vârstă de 11 ani, detaliu care nu a stat în calea fericirii lor. George Simion și soția sa, Ilinca, au dezvăluit într-un interviu de colecție CANCAN.RO cum arată viața lor de familie. Astăzi, de ziua lui de naștere, candidatul la prezidențiale a ales să petreacă în tihnă alături de familie și de nașii de cununie.

Ilinca și George Simion sunt împreună de trei ani, iar de doi ani își trăiesc povestea de iubire ca soț și soție. Cei doi s-au cunoscut inițial în context profesional, însă după un an relația lor a luat o turnură romantică.

Ilinca Simion: „Radu a venit fix când simțeam că trebuie să se întregească familia”

CANCAN.RO: Suntem în preajma zilei dvs de naștere. Ce planuri aveți?

George Simion: Suntem mult prea ocupați cu campania electorală și nu apucăm să facem ca în fiecare an o convocare din asta a tuturor prietenilor, a cunoscuților. Ne ducem la nașii noștri în Tulcea, în Deltă, și o să avem cu Răducu (n.r. fiul lor) 2-3 ore doar pentru noi.

CANCAN.RO: Soția reușește de fiecare dată să vă ghicească gusturile în materie de cadouri sau obișnuiți să îi dați mici indicii?

George Simion: Nu sunt eu omul cadourilor.

Ilinca Simion: Nu, George nici nu așteaptă cadou sau ceva. Simpla noastră prezență acasă este cel mai bun cadou pentru el. O oră împreună în liniște e perfect.

CANCAN.RO: Cum v-a schimbat rolul de părinți? Cred că este cea mai mare realizare pe plan personal

George Simion: Total. E cea mai mare bucurie, e cea mai mare realizare. Tot auzeam din partea prietenilor noștri că o să se schimbe totul, când vii acasă uiți de oboseală, uiți de griji. Nu credeam, adică până nu vezi.

Ilinca Simion: Nu conștientizezi până nu îl ai acasă pe bebe. Radu a venit fix când am avut nevoie, fix când simțeam că trebuie să se întregească familia.

George Simion: „Nu a fost dragoste la prima vedere, Ilinca era în echipa mea de la prima campanie”

CANCAN.RO: Cum v-ați cunoscut? Cum v-ați dat seama că sunteți suflete pereche? A fost dragoste la prima vedere?

George Simion: Nu a fost dragoste la prima vedere, Ilinca era în echipa mea de la prima campanie. În momentul când am decis să intru în politică am candidat independent la europarlamentarele din 2019. Era în timpul facultății, era mică, eu, ca și acum, aveam grija campaniei. De-abia după aceea, după 2 ani, a început să se înfiripe ceva.

Ilinca Simion: Nu ne-am gândit niciunul nici măcar o secundă la treaba asta. Eu eram cu facultatea, ajutam și în campania lui pentru că mă cooptase o prietenă de-a mea. Ea îmi tot spunea: „Tu știi cât de mișto e? Știi cât de bine e? Știi cât sunt oamenii de uniți, știi câte activități facem, câte lucruri?”. Dar ce faceți voi acolo? Și pe urmă am ajuns și eu acolo și mi-a plăcut. După facultate mergeam acolo, asta a fost tot.

CANCAN.RO: Având în vedere că era o relație strict profesională, ți-a fost teamă că exista riscul să se deterioreze făcând acest pas?

Ilinca Simion: Nu, la noi totul a venit natural, nu ne-am gândit la treaba asta și eram umăr la umăr. Nu ne-am gândit o secundă că se poate strica nimic.

CANCAN.RO: Deci Ilinca a fost un sprijin important pentru dumneavostră fiind împreună. V-a înțeles și programul care este încărcat, imprevizibil.

George Simion: Dacă nu ar fi știut, nu am fi fost compatibili.

Ilinca Simion: Nu am fi reușit.

George Simion: Una e să auzi, una e să vorbești despre programul încărcat și alta e să îl trăiești pe propria piele. Una e să zici că am fost prin atâtea locuri prin țară, Ilinca a fost cu mine, știe cum e, deci din punctul acesta de vedere și din multe altele a fost foarte bine.

Ilinca Simion: Zilele trecute am fost cu George plecată și mi-am cam pierdut antrenamentul stând acasă cu bebe, am fost epuizată.

Soacra lui George Simion e „bona filipineză”

CANCAN.RO: Vă ajută cineva la creșterea băiețelului?

George Simion: Sigur, ne ajută părinții noștri, dar cel mai mult mama Ilincăi.

Ilinca Simion: În special mama, că e cu mine, dar și sora lui George și mama lui George și tata. Toată lumea vine să îl vadă pe Radu în fiecare zi aproape.

CANCAN.RO: Deci e vedeta familiei.

Ilinca Simion: E sufletul familiei.

George Simion: Noi suntem norocoși că îi avem pe bunici alături.

Ilinca: Ați văzut că acum e la modă: fiecare familie să își ia câte o bonă. Nu mai găsești, din păcate, în România, femei care să vrea să fie bone. Și atunci vin filipineze. Noi glumim și spunem de mama că e filipineza noastră.

George Simion: Suntem norocoși. Eu am crescut la bunici.

George Simion: „Ne-am bucura ca Radu să crească în primii ani într-o zonă rurală”

CANCAN.RO: Cum a fost copilăria la Focșani?

George Simion: Foarte frumoasă, undeva la țară, nu la Focșani, la 20 de kilometri, cu bunici, cu dragostea bunicilor, fiind pensionari au putut avea grijă de mine și de sora mea. La fel și Ilinca a crescut cu dragostea bunicilor ei. Ne gândim acum, pentru că ai mei sunt încă la București și părinții Ilincăi la Slobozia, ne gândim să îl ducem și pe Radu la țară, să negociem cumva.

Ilinca Simion: Cu una dintre părți să vedem care acceptă să se mute la țară până când, la un moment dat, și noi o să ne mutăm, bineînțeles. Mi-aș dori să stau la țară.

CANCAN.RO: Și veți face naveta?

George Simion: O să vedem. În ziua de azi e totul posibil, poți să stai la curte la 20 de kilometri de București. Avem casa bunicilor la 20 de kilometri de Focșani. Noi suntem niște oameni care țin la tradiții, la identitate, la casa părintească și o să vedem. Ne-am bucura ca Radu să crească în primii ani într-o zonă rurală, într-o zonă ferită de agitația marilor orașe. Acum sperăm să și putem. Noi din multe puncte de vedere am fost niște oameni binecuvântați, niște oameni norocoși. Și dacă vom avea această oportunitate să crească Radu o parte din copilărie la țară o să o facem.

CANCAN.RO: Cu cine seamănă Radu? Ce trăsături a luat de la fiecare?

George Simion: Seamănă cu Ilinca sută la sută. Vin tot felul de prieteni și caută să mă complimenteze: „Uite: seamănă cu tine!”

Ilinca Simion: Sună cam așa: „Deci e leit George!” Păi cum să fie leit? Adică noi nu vedem!?

George Simion: Dar unde seamănă cu mine? „Fruntea!”

Ilinca Simion: „La bărbie, aici, e conturat ca tine!” Nu există! E copia mea sută la sută, dar temperamentul e de la el!

CANCAN.RO: Înțeleg că vă doriți o familie numeroasă. Vă vedeți tată de câți copii?

George Simion: Câți va da Dumnezeu, o să vedem. Ne dorim cât mai mulți copii! Suntem norocoși, suntem binecuvântați că putem să îi avem. Eu mi-am dorit o fetiță, îmi doresc o fetiță, sper să avem și fetiță. Dar și dacă e băiat nu e nicio problemă.

Ilinca Simion: O să avem și fetiță. Vrem trei copii, pentru că toți nașii noștri, inclusiv cei de botez ai băiatului, inclusiv nașii noștri de cununie au câte trei copii. Ăsta e sigur un semn: trebuie să avem 3 copii!

CANCAN.RO: Apropo de numerologie, aveți vreun număr care vă poartă noroc sau există anumite coincidențe?

Ilinca Simion: Da. Pe 24 aprilie anul acesta s-a născut Radu, și acum 2 ani pe 24 aprilie am primit inelul de la George. M-a cerut în căsătorie. Am realizat abia după ce am venit din spital, uitându-mă la poze, stăteam cu bebe în brațe și m-a bufnit un plâns instant și i-am și trimis lui George. Tu vezi?

CANCAN.RO: Cererea în căsătorie a fost spontană sau ați avut complici?

George Simion: Am avut complici, da. Am vrut să o iau prin surprindere pe Ilinca și de bucurie și-a mușcat buza.

Ilinca Simion: Îmi venea să plâng, mă emoționasem atât de tare, nu mă așteptam nici măcar o secundă că se va întâmpla asta.

George Simion: „Tot încercam să găsesc complici, adică niște polițiști care să mă tragă pe dreapta și să îi dea Ilincăi inelul din partea mea”

CANCAN.RO: După cât timp a venit cererea în căsătorie?

Ilinca Simion: După un an și ceva. Eram plecați la Focșani, de Paște, cu familia, acasă.

George Simion: După care am pornit spre Bucovina și Maramureș și undeva pe traseu tot încercam să găsesc complici. Adică niște polițiști care să mă tragă pe dreapta și să îi dea Ilincăi inelul din partea mea. Nu a vrut nimeni, niciun polițist să participe. Au zis că nu: „Ăsta ne face live, o să avem probleme din cauza lui”. Până la urmă am găsit un domn primar care m-a ajutat împreună cu poliția de acolo, din localitate. Ne-a tras pe dreapta, actele la control, i le-a cerut și Ilincăi.

Ilinca Simion: La un moment dat a zis: „Dar ce vă trebuiesc actele domnișoarei? Domnișoara este în dreapta, este pasager. Nu are nicio problemă”. “Că așa trebuie, că ați întors la pod, cu nu știut cât la ora…” La un moment dat George îmi zice: “Deschide camera și filmează, ceva se întâmplă, nu au voie să ne oprească”. Deschid camera, filmez. Începusem să tremur, palpitații așa, din cauza a ceea ce se întâmpla, suntem în prag de sărbători și acum ne oprește poliția, alt scandal. El coborâse, vorbea cu polițistul. Vine la mașină și zice: „Domnișoara Ilinca? Să veniți și dumneavostră, vă rog, la control!” Ce control, nu am mai pomenit așa ceva!

George Simion: I-am zis să filmeze ca să avem amintire când am cerut-o de nevasta.

Ilinca Simion: Am filmat fix până când mi-a zis polițistul: “Domnișoara Ilinca Valentina, din partea domnului Simion aveți un cadou!” Mi s-au înmuiat picioarele efectiv , nu am mai fost în stare de nimic, am început să-mi mușc buza, pentru că erau vreo 2 polițiști…

George Simion: Era desfășurare de forțe

Ilinca Simion: Și cam asta a fost. După aceea tot drumul am râs pe baza întâmplării, am început să trimit poze la toată lumea.

